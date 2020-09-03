РУБИН-ТВ: теперь и для сельских жителей

Уважаемые зрители телеканала «Рубин-ТВ»! Спешим сообщить вам, что Осинские новости теперь доступны для большего количества зрителей. Для жителей и города Оса, и сельских территорий.
С 27 августа ТК «РУБИН-ТВ» можно найти на IPTV Ростелекома (интерактивном телевидении).
Небольшая инструкция:
- Перезагрузите приставку.
- Включите 750 канал.
- Смотрите новости, ищите знакомые лица
Осинские новости выходят ежедневно.
Время выхода:
В пн, вт и чт 18.30.
Во вт, ср и пт в 9.00 и 14.00.
В сб и вс в 8.30 и 16.00.
Где можно увидеть местные новости:
- Кабельное ТВ (г. Оса) – 48 кнопка.
- Интерактивное ТВ Ростелекома (г. Оса и Осинский округ) – 750 кнопка.
- Группа в ВКонтакте (вся Россия) – СТС | Оса | ТК «Рубин-ТВ».
- Канал на Ютуб (вся Россия) – Рубин-ТВ г. Оса.
Кроме того, мы принимаем заявки от населения на поздравительные и памятные ролики, объявления бегущей строкой.