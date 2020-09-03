РУБИН-ТВ: теперь и для сельских жителей

Уважаемые зрители телеканала «Рубин-ТВ»! Спешим сообщить вам, что Осинские новости теперь доступны для большего количества зрителей. Для жителей и города Оса, и сельских территорий.

С 27 августа ТК «РУБИН-ТВ» можно найти на IPTV Ростелекома (интерактивном телевидении).

Небольшая инструкция:

Перезагрузите приставку. Включите 750 канал. Смотрите новости, ищите знакомые лица



Осинские новости выходят ежедневно.

Время выхода:

В пн, вт и чт 18.30.

Во вт, ср и пт в 9.00 и 14.00.

В сб и вс в 8.30 и 16.00.

Где можно увидеть местные новости:

Кабельное ТВ (г. Оса) – 48 кнопка. Интерактивное ТВ Ростелекома (г. Оса и Осинский округ) – 750 кнопка. Группа в ВКонтакте (вся Россия) – СТС | Оса | ТК «Рубин-ТВ». Канал на Ютуб (вся Россия) – Рубин-ТВ г. Оса.

Кроме того, мы принимаем заявки от населения на поздравительные и памятные ролики, объявления бегущей строкой.