В деревне Пакли состоялось открытие благоустроенной зоны

20 августа в Паклинском Парке Памяти состоялся митинг, посвященный открытию благоустроенной зоны Трудовой славы и мемориальной плиты с именами воинов поселения. Благоустройство очередной части парка произведено по инициативе жителей деревни на средства гранта «Пусть знают и помнят потомки», предоставленного Фондом президентских грантов.

Работа по благоустройству Парка началась еще в 2007 году, тогда на средства ПАО «ЛУКОЙЛ» на пустыре была проведена планировка и установлен Поклонный крест. Позднее, в 2016 году, на средства федерального бюджета, направленные на поддержку местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности, был установлен гранитный камень, на котором размещены три символа: колосья, щит и меч, увенчанные надписью: «Пусть знают и помнят потомки». Именно эти слова взяты инициативной группой жителей для названия проекта, который в 2019 году был направлен на конкурс президентских грантов через Автономную некоммерческую организацию «СОФЬЯ». Победа в конкурсе позволила не только продолжить работы по благоустройству, но и провести большую работу по патриотическому воспитанию в поселении.

На средства гранта в Парке Памяти установлена стела с именами воинов-участников Великой Отечественной войны. В зоне Трудовой славы размещены фотографии тружеников села, благоустроена территория: на дорожках уложена тротуарная плитка, высажены цветы и саженцы деревьев.

Замечу, что парк расположен на стыке двух населенных пунктов д. Пермякова и д. Пакли, рядом с проезжей частью. И каждый желающий теперь может зайти и почтить память земляков-героев.

Несмотря на дождливую погоду, на митинге было многолюдно. В мероприятии приняли участие не только жители деревень Пакли и Пермякова, но и гости из Осы, Устиново и Ижевска. Почетными гостями церемонии стали заместитель главы округа по социальной политике, начальник управления образования и социального развития администрации Осинского городского округа Алексей Садилов, начальник территориального развития Светлана Карташова, экс-глава Паклинского поселения Валентина Аспидова. Приветствуя участников митинга, Алексей Садилов отметил важность сохранения исторической памяти для воспитания будущих поколений. Он также поблагодарил инициативных граждан за вклад в благоустройство территории округа. От имени главы округа Алексея Григорьева Благодарственные письма получили руководитель проекта Николай Надсон и директор Автономной некоммерческой организации «СОФЬЯ» Светлана Гусева.

Открывая мемориальную плиту с именами фронтовиков, собравшиеся возложили цветы и почтили минутой молчания память погибших.

Отметим, что в поселении чтят память не только участников войны, но и людей, внесших значительный вклад в развитие поселения своим трудом.

Честь открыть новую часть парка – зону Трудовой славы – предоставили Алексею Садилову и Николаю Надсону. После разрезания символичной красной ленточки гости мероприятия прошли в зону Трудовой славы, где установлены стелы для размещения 64 портретов тружеников поселения. На первом этапе общественность утвердила список из 26 человек, внесших значительный вклад в развитие поселения своим трудом. На данный момент портреты 16 достойных жителей уже размещены, и Николай Надсон подробно рассказал о достижениях каждого из них.

После закрытия митинга жители и гости долго не расходились, обсуждая предстоящие в парке работы. Ведь по плану его территория разделена на четыре зоны, из которых благоустроены пока только две: мемориальная и зона Трудовой славы. Благоустройство зоны отдыха и зоны истории впереди.

Прямая речь

Светлана Гусева, директор Автономной некоммерческой организации «СОФЬЯ»:

– Отрадно, что благоустройство парка велось с активным участием самих жителей. На общественных началах проводились работы по уборке территории, посадке деревьев, кустарников и цветов. Партнерами проекта выступили местные предприятия. Так, ООО «Интеллект-Агро» (тепличное хозяйство) предоставило саженцы роз. ООО «Восток-Агро» – грунт для устройства клумб и газонов. Учащиеся и педагоги школы, члены паклинской организации ветеранов и активные жители провели несколько субботников. Мы выражаем большую благодарность дизайнеру проекта Михаилу Швецову, подрядчику строительных работ в лице директора «Ремстрой» Севака Никояна, председателю совета ветеранов д. Пакли Вере Перфильевой, главному агроному ООО «Интеллект-Агро» Ольге Зародовой, а также активным участникам субботников: Евгении Умпелевой, Нине Шиловой и Ивану Шилову.