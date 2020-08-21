«Без вас – никак!» Онлайн-диалог пермяков с властью помогает быстро решать проблемы

Для многих пермяков социальные сети становятся возможностью выплеснуть наружу свое негодование по каким-либо коммунальным поводам – нет в доме горячей воды, перегорела лампочка в подъезде, во дворе не вывозят мусор из контейнеров. Причем, иногда критике подвергаются абсолютно необходимые вещи – ну, нельзя не проводить опрессовку труб горячего водоснабжения, иначе они могут выйти из строя в самое неподходящее время, к примеру, в конце декабря. А остаться зимой, да еще под новый год, без горячей воды намного неприятнее, чем летом.

А вот не вывезенный вовремя мусор – это уже серьезное упущение в работе коммунальных служб. И возмущенный пост в социальных сетях становится поводом для оперативного реагирования местных властей.

Например, Наталья из Осы написала в пабллике администрации в социальной сети ВКонтаткте о сломанных скамейках. Представитель администрации пообещал, что скамейку отремонтируют в ближайшее время и поблагодарил за сигнал.

Елена из Чусовского района написала в личных сообщениях официального паблика местных властей жалобу, что на территории детской площадки не убирают мусор. «Кругом мусор, полные урны. У меня маленький ребенок, но я не могу там находиться», - написала она и приложила фото замусоренной детской площадки.

Власти района помогли с решением этой проблемы.

«Все убрали. Будут вопросы - обращайтесь», - ответили Елене буквально в тот же день.

И в самом деле, на фотографиях, приложенных к ответу, видно, как преобразилась та самая детская площадка.

И это далеко не единственный пример того, как власти оперативно решают вопросы, с которыми к ним обращаются жители в социальных сетях. Ведь в том, что работа с обратной связью граждан в соцсетях - полезная и эффективная практика, убедились во многих муниципалитетах Прикамья. После того, как различные проблемы быстро получают решение, у людей повышается доверие к власти, а это очень важно.

Еще об одной проблеме с мусором сообщил в соцсетях Виктор из Красновишерска. Он написал о том, что подрядчик после проделанных работ оставил за собой мусор. Сотрудники администрации района быстро отреагировали, и на следующий же день сообщили, что подрядчик, выполнявший работы, убрал строительный мусор.

Иногда обращение в соцсетях становится толчком для местных властей начать дело, которое давно откладывалось. Например, деревянный подвесной мост через речку Усьва выглядит очень романтично. И туристы, направляющиеся к Усьвинским столбам или Каменному городу, часто фотографируют это место. Но вот жителям поселка Усьва не до романтики, потому что мост находится в аварийном состоянии.

«Местные жители рассказали, что им обещают починить мост в 2022 году. А пока они обходятся своими силами: приколачивают новые доски на место сгнивших, вешают объявления, чтобы мост не раскачивали (это опасно)», - написала в паблике Евгения.

Ответ из администрации Гремячинского района поступил быстро: «На обследование моста в поселке Усьва, отправлено три запроса в коммерческие организации. Одно предложение поступило, ждем еще два. И сразу вступаем в программу. На данный момент вывесили таблички, ограничивающие посещение моста, так как он находится в аварийном состоянии».

Как видим, режим онлайн помогает выстраивать диалог между гражданским обществом и государством, а также способствует росту доверия граждан к органам власти. Понимая все это, глава Пермского края Дмитрий Махонин потребовал от глав муниципалитетов быстро и эффективно реагировать на публикации в социальных сетях. При этом он предупредил, что будет особенно внимательно отслеживать, как это делается в тех муниципалитетах, откуда наиболее часто поступают жалобы от жителей.

Но иногда обычные обращения в соцсети не помогают.

«Дмитрий Николаевич, знаю, что вы заняты, но без вас – никак!» - с такой отчаянной просьбой обратилась в Инстаграм главы Пермского края жительница Кондратово. Она пожаловалась, что никак не может получить выплату на ребенка, положенную детям от 3 до 7 лет. Она сдала все документы в МФЦ, их направили по месту прописки в Кондратово, но там случился пожар, и после этого ей никто из специалистов не отвечает.

Глава региона ответил, что поручил министерству социального развития разобраться в этой истории, и в результате жительница получила все положенные ей выплаты.

Взаимодействие власти с жителями с использованием интернета и социальных сетей оказывается очень удобным, оно сокращает дистанцию между властью и обществом, демонстрирует проявление уважения к людям и увеличивает доверие к власти.