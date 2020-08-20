По мановению клавиатуры. Как пермякам удаётся наладить диалог с властью

Всё больше вопросов жители Пермского края могут решать с помощью Интернета. Подать заявление на выплаты, получить справку через госуслуги, записаться на приём к врачу.

Да и обычные житейские сложности порой можно решить с помощью социальных сетей. Власти Пермского края наладили системную работу с обращениями жителей. Решение проблем людей в режиме «онлайн» выстраивает диалог между гражданским обществом и государством, способствует росту доверия граждан к органам власти. Да и как не доверять, когда вместо бюрократической проволочки – оперативные действия.

Чистота и порядок

Алексей Г. обратился к власти через группу администрации Осинского городского округа ВКонтакте. Его волновал беспорядок на территории Фонтанной площади. Реакция окружного главы не заставила себя ждать: подрядчик быстро исправил ситуацию, о чём глава Осинского городского округа Алексей Григорьев лично оповестил неравнодушного гражданина через соцсеть.

Своевременный ремонт

Зачастую жители пишут о своих проблемах и врио губернатору Пермского края Дмитрию Махонину. Например, житель Пермского района в личном сообщении в Инстаграме рассказал о том, что размыло мост. Он попросил помочь с ремонтом. Местные жители сами предприняли временные меры, чтобы можно было проехать по мосту, но надолго насыпи не хватит.

Дмитрий Махонин поручил местной администрации разобраться в этом вопросе. И в результате мост отремонтировали. «Мост починили. Спасибо!», - сообщил автор обращения.

Обещал? Выполняй!

Житель Суксуна пожаловался в соцсетях, что до сих пор не поставили новый дорожный знак, хотя власти ранее писали, что сделают это.

Местные власти увидели это сообщение и оперативно решили проблему. На следующий день знак уже стоял.

Использованы материалы газеты «Аргументы и факты»