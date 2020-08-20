Для развития детских талантов

В ближайшие три года в Прикамье планируется капитально отремонтировать 10 школ искусств для детей.

12 августа на заседании Правительства Пермского края был рассмотрен вопрос развития детских школ искусств (ДШИ) в регионе. Врио губернатора Пермского края Дмитрий Махонин отметил, что подобные учреждения являются базовым звеном в системе профессионального художественного образования детей, поэтому развитие школ искусств – одна из ключевых задач региона.

«В Пермском крае работают 75 муниципальных детских школ искусств и еще более 20 находятся в сельской местности. Сейчас строятся еще два учреждения – в Усть-Качке и Юго-Камском, идет проектирование школы в Кочевском округе.

В планах – строительство краевой музыкальной школы для одаренных детей. Этот объект, напомню, включен в перечень приоритетного проекта «Пермь-300», реализуемого к юбилею столицы Прикамья. Считаю, его смело можно назвать эксклюзивным, потому что аналогов такому учреждению в стране нет», – сказал Дмитрий Махонин.

Врио губернатора Пермского края особое внимание обратил на планы по капитальному ремонту зданий школ искусств. Возможность реконструкции учреждений появилась в этом году в рамках нацпроекта «Культура», утвержденного Президентом России Владимиром Путиным. Дмитрий Махонин уточнил, что предварительно в программу 2021-2023 годов включены 10 объектов из Пермского края. На приведение их в порядок запрошено 66,7 млн рублей федеральных средств.

Значимым направлением работы остается комплектование новыми инструментами и оборудованием ДШИ и средних специальных учебных заведений в сфере культуры, износ оборудования в которых составляет 83%. В этом году в рамках проекта «Культурная среда» (входит в нацпроект «Культура») Пермский край получил 53,9 млн рублей на покупку нового оборудования для 10 учреждений дополнительного образования из шести территорий Пермского края: Перми, Кунгура, Краснокамска, Горнозаводска, Чайковского и Осы.

По словам краевого министра культуры Вячеслава Торчинского, в большую часть учреждений поставки уже завершились. Всего до 2024 года на оснащение детских школ искусств и музыкальных школ Прикамья будет направлено порядка 280 млн рублей.

«Сегодня более 58% ребят, принимающих участие в краевых и федеральных конкурсах, становятся победителями или лауреатами. Это прекрасный показатель, который означает, что в наших учебных учреждениях очень высокий уровень подготовки, несмотря на то, что заниматься приходится на изношенном оборудовании и старых инструментах», – подчеркнул он.

В ходе обсуждения вопроса развития художественных школ Дмитрий Махонин дал поручение министру культуры проработать вопрос включения выступлений детских творческих коллективов в программу развития туризма.