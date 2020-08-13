Для удобства медиков и пациентов

В Краевую больницу им. Вагнера Е.А. в Березниках поступило 546 новых современных компьютеров. Техника поставлена в рамках национального проекта «Здравоохранение», инициированного Президентом России Владимиром Путиным.

Врио губернатора Пермского края Дмитрий Махонин отметил, что благодаря нацпроекту в регионе повышается качество медицинских услуг, в том числе за счёт создания комфортных условий труда для специалистов.

Автоматизированное рабочее место позволяет медицинским работникам записывать пациентов на приём, в том числе и к узким специалистам, есть возможность ведения электронных карт, оформления направлений, выписки льготных рецептов, проведения телемедицинских консультаций со специалистами из других медучреждений города и краевой столицы.

«Сегодня наши врачи, фельдшеры и медсестры заносят большой объём информации в электронные карты пациентов. И чтобы эта работа носила бесперебойный характер, оборудование должно обновляться и совершенствоваться. К тому же обновление парка техники обеспечивает мгновенное повышение производительности почти на всех рабочих местах», – прокомментировал Александр Петухов, начальник информационно-вычислительного центра ГБУЗ ПК «Краевой больницы им. Вагнера Е.А.» города Березники.

Все компьютеры будут подключены к единой государственной информационно-аналитической системе в сфере здравоохранения Пермского края – это специализированный программный комплекс, позволяющий автоматизировать процессы сбора, обработки и хранения медицинской, экономической и статистической информации в системе здравоохранения региона.

Отметим, обновление парка техники активно началось в 2019-м году, когда в учреждение поступили 250 компьютеров и 48 многофункциональных устройств. Тогда новой оргтехникой были оборудованы рабочие места терапевтов и узких специалистов первичного звена. Новая партия предназначена для дооснащения поликлиники и стационаров.