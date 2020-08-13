За неделю муниципалитеты вместе с жителями решили почти 500 проблем в Пермском крае

Министерство информационного развития и связи Пермского края представило​ итоги работы муниципалитетов с обращениями граждан на портале «Управляем вместе» за прошедшую неделю.

С 27 июля по 2 августа опубликованы ответы о решении 483 проблем по сообщениям жителей. Всего за неделю на портале опубликовано 668 сообщений. 150 ответов жители уже подтвердили, еще триста ожидают оценки пользователей. Самыми частыми поводами для обращений остаются ямы во дворе и на дорогах, некачественная уборка мусора и грязь (слякоть и пыль).

Лидерами по количеству решенных проблем стали город Пермь (306), Березниковский округ (50), Краснокамский округ (21), Пермский район (18), Чусовской район (14), Осинский район (13) и Чайковский городской округ (12).

По данным краевого Минсвязи, в краевой столице чаще всего жители не соглашались с ответами Свердловского (6) Мотовилихинского (4) и Ленинского (3) районов города. Из списка «аутсайдеров» по опровержениям вышли Дзержинский и Кировский районы. В крае на доработку чаще других жители отправляли ответы администраций Березников, Чайковского и Соликамска.

Глава региона Дмитрий Махонин обратил внимание на большое количество просроченных сообщений по сфере ЖКХ и здравоохранения.

«Вижу, что люди пишут на портал о протечке кровли, повреждении элементов фундамента домов, прорывы во внутридомовой системе центрального отопления – это все серьёзные проблемы, на которые особенно стоит обратить внимание. Просроки по этим темам недопустимы. Напоминаю, что во время выездных проверок проверять решения проблем по опубликованным адресам буду лично», – сообщил глава региона.

Напомним, портал был запущен в апреле 2017 года, сейчас жители края могут сообщить о проблемах из 18 категорий, каждая из которых включает несколько тем. В общей сложности на портале насчитывается 162 темы, по которым пользователь может получить обратную связь от органов власти и решить проблему без посещения официальных инстанций и письменных заявлений. Самыми популярными категориями по итогам трех лет работы проекта стали дороги (27 246 сообщений), дворы (13 444) парки (1242 сообщения), реклама (1153), транспорт (1102) и НТО (1031).

Проект реализуется в рамках регионального проекта «Цифровое государственное управление» федеральной нацпрограммы «Цифровая экономика РФ». К июлю 2020 года количество зарегистрированных пользователей – 123,5 тыс.