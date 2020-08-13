В Прикамье в рамках нацпроекта сданы ещё две дороги

В Пермском крае состоялась приёмка ещё двух дорожных объектов, отремонтированных в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». В Перми участок шоссе Космонавтов от ул. Архитектора Свиязева до автомобильного моста через Мулянку и часть трассы Пермь – Березники – участок от Пальников до посёлка Лунный. Оба объекта – региональные. Их общая длина 6 км, и они отремонтированы по новой бесколейной технологии.

Участок по шоссе Космонавтов длиной 1,1 км подрядчик отремонтировал за 2 недели и сдал раньше срока. Днём эта трасса очень загружена, поэтому ремонтные работы велись ночью, чтобы избежать заторов. Теперь от ул. Свиязева до Мулянки уложен асфальт толщиной 5 см по новой бесколейной технологии. Площадь покрытия – 8 тыс. кв. метров. В приёмке дороги участвовали представители министерства транспорта Пермского края, краевого управления автомобильных дорог и транспорта, управления федеральных автодорог «Прикамье», общественники и депутаты.

Второй региональный объект, сданный в рамках нацпроекта, – автодорога Пермь – Березники в Добрянском городском округе. Участок протяжённостью 5 километров начинается от автобусной остановки «Пальники». Трасса загруженная, ведь это главная магистраль, по которой автомобили попадают на Восточный обход Перми. По ней ездят дачники, жители Полазны, Добрянки, Березников, Лысьвы, Чусового, Горнозаводска. Подрядчик ООО «АртИнвестГрупп» уложил здесь асфальт также по новому ГОСТу и завершил работы на месяц раньше срока.

Отметим, с этого года при ремонте особо загруженных трасс Пермского края применяется щебёночно-мастичный асфальтобетон нового ГОСТа – ЩМА-16. Он отличается от предыдущих по ряду физико-химических показателей, но главное достоинство нового покрытия – устойчивость к образованию колеи. Первые итоги по качеству дорожного покрытия по новому ГОСТу можно будет подвести через три года.

Всего в этом году по нацпроекту будет отремонтировано 35 объектов протяжённостью более 80 км. Еще 20 дорог приведут в порядок за счёт экономии средств от проведения конкурсных процедур. Из бюджетов всех уровней на дороги в 2020 году выделено более 2,1 млрд рублей. Все объекты, ремонтируемые в Пермском крае в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», находятся на личном контроле врио губернатора Пермского края Дмитрия Махонина.

Газета «Эфир» № 32 от 06.08.2020