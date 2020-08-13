3,5 миллиарда рублей на помощь и поддержку

«Правительство – это большое министерство социально-экономического развития, и слово «социальное» должно быть на первом месте», – сказал Дмитрий Махонин сразу после назначения на пост врио губернатора Пермского края. И дальнейшие события подтвердили: это не просто слова, а твёрдая позиция. Во время пандемии в Прикамье по инициативе Дмитрия Махонина были реализованы беспрецедентные меры поддержки населения. Всего на эти цели было дополнительно выделено 3,5 миллиарда рублей.

Поддержка семей с детьми

В первую очередь малоимущие семьи с детьми от 1,5 до 3 лет получили единовременную помощь в размере 10 703 рубля. Причём от принятия решения до момента зачисления денег семьям прошло всего несколько дней. «Я даже удивилась, насколько быстро и чётко всё произошло. Вышел указ, я стала интересоваться в соцзащите, когда и как получить деньги. Сказали, что в течение недели, но деньги пришли в тот же день», – рассказывает мама четверых детей Екатерина Литвина из Губахи.

По инициативе Дмитрия Махонина было принято решение выдавать продуктовые наборы детям от 3 до 7 лет, школьникам из малоимущих семей и детям с ограниченными возможностями здоровья. В составе набора – всё самое необходимое: крупы, макароны, консервы, тушёнка, масло, соки, чай, печенье... Такие наборы в Прикамье получили 168 тысяч детей. «Мы получили статус малоимущих незадолго до принятия этого решения, причём оформление прошло буквально в течение недели. Вскоре после распоряжения губернатора мне позвонили из школы и предложили взять продуктовый набор. Это была хорошая помощь для нашей семьи: я сейчас не работаю, из зарплаты мужа платим ипотеку... Качество продуктов отличное, ассортимент хороший. Потом давали наборы и в нашем садике», – рассказывает мама троих детей Наталья Дудина из Осы. Дмитрий Махонин также распорядился выделить 15 млн рублей на услуги сиделок для семей с детьми, имеющими III группу инвалидности, чтобы у родителей была возможность решать жизненные вопросы, пока за ребёнком присматривает специалист. Такую помощь смогут получить родители 286 детей.

1,3 миллиарда рублей дополнительно

Были приняты и другие меры социальной поддержки. В частности, работникам, имеющим детей и работающим в организациях, наиболее пострадавших от распространения вируса, выплатили единовременную помощь в размере 15 тысяч рублей, а работодателям предоставлялась субсидия на создание новых рабочих мест. 170 млн рублей выделено на бесплатное надомное обслуживание ветеранов войны и тружеников тыла.

Кроме того, из краевого бюджета дополнительно было выделено1,3 млрд рублей на доплаты медикам, на премирование педагогов и воспитателей детских садов и на поддержку работников социальных учреждений.

Фонд помощи медикам

Во время кризиса всем приходится затягивать пояса. Дмитрий Махонин заявил, что начинать нужно с себя, – другими словами, с управленческого аппарата. По его инициативе в 2020 году на 10% сокращены расходы на содержание чиновников, а сэкономленные деньги направлены в краевой резервный фонд. Который, кстати, по его поручению был увеличен в 10 раз, и сегодня он составляет уже 5 миллиардов рублей. Средства из него будут потрачены на социальную поддержку. В частности, предусмотрены единовременные выплаты в размере 50 должностных окладов медработникам, которые заразились коронавирусом при оказании помощи больным. Для врачей, работающих с больными COVID-19, также действуют стимулирующие выплаты. При этом врио губернатора Пермского края Дмитрий Махонин оперативно отреагировал на проблему с выплатой положенных врачам сумм – справедливость была восстановлена, также по его поручению был создан краевой благотворительный фонд по борьбе с коронавирусом. Сегодня в фонде уже более 160 млн рублей, и на эти деньги приобретаются средства индивидуальной защиты, оборудование, бытовые принадлежности для медиков и многое другое.

С уважением к людям

«Главным приоритетом Дмитрия Махонина стала социальная поддержка жителей Прикамья, – говорит учредитель и координатор благотворительного фонда «Дедморозим» Дмитрий Жебелев. – Что касается местных мер поддержки, то, по моему мнению, всё это удалось реализовать по-человечески, с уважением к людям. И в будущем хорошо бы не забыть, что, как оказалось, чиновникам не всегда нужны кипы документов, чтобы принимать решения. И что помощь может быть оказана не в какие-то выдуманные официальные сроки, а прямо сейчас. Нужно сохранить такие возможности не только в ситуации эпидемии, но и когда мы все вместе с ней справимся».

Газета «Эфир» № 32 от 06.08.2020