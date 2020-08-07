«Спасибо за оперативность!» В городах и селах Прикамья наводят порядок с помощью технологии «Проблема – соцсети – решение»

Такой алгоритм взаимодействия оказался удобен для местных жителей.

Краевые власти неизменно ставят задачу: на нашей малой родине – в наших селах, поселках, городах – должна быть создана комфортная среда для проживания. А местные жители, заметив тот или иной недостаток, должны иметь возможность быстро и без лишних затруднений добиться решения проблемы.

Лучше всего это можно сделать при помощи интернета. Вот и был разработан такой формат взаимоотношения местных властей и жителей населенных пунктов, который можно условно назвать «Проблема – соцсети – решение». Суть его такова: люди в социальных сетях – на страничках администраций или в местных пабликах – делятся информацией о той или иной проблеме. А муниципальные власти – оперативно реагируют. И отчитываются в соцсетях о том, что сделано.

Подобный алгоритм взаимоотношения власти и граждан предложил развивать в муниципалитетах врио губернатора Пермского края Дмитрий Махонин еще в феврале этого года.

Он призвал настроить взаимодействие людей и руководителей муниципалитетов таким образом, чтобы власть без задержек реагировала на критику жителей городов и сел. Представители администраций стали отвечать не только на те жалобы, которые поступили на официальные странички муниципалитетов, но и на посты в социальных сетях.

Это оказалось настолько удобно для людей, что они сами расширили формат взаимодействия. Они стали в соцсетях просить совета или консультаций, ту или иную информацию у представителей властных органов. И те охотно пошли им навстречу.

Оказалось, что формат «Проблема – соцсети – решение» удобен и выгоден как для местных жителей, так и для представителей власти. Где-то разрушилась детская площадка, где-то подрядчики высыпали мусор прямо на тротуар, где ходят люди? Эти недостатки после получения информации оказалось несложно устранить.

И все больше примеров того, как оперативно, без задержек, связанных с написанием «бумажных» жалоб и обращений, в городах и селах наводят порядок. Что в результате приводит к повышению качества жизни.

Дерево больше не мешает!

В группу ВКонтакте администрации Осинского городского округа обратилась Дарья Белова, жительница одной из пятиэтажек Осы. Она сообщила, что возле дома по адресу: М. Горького, 85 лежит упавший тополь. Девушка сетовала на то, что старое дерево необходимо убрать.

Администрация не заставила себя долго ждать, отреагировала на просьбу Дарьи быстро. Тополь был убран.

Поблагодарили за ремонт дороги

Иногда для решения серьезной проблемы требуется время. Жители поселка Шемейный обратились к врио губернатора Пермского края Дмитрию Махонину в Инстаграм с просьбой отремонтировать дорогу.

Ситуация осложнялась тем, что по дороге, которую просили отремонтировать местные жители, ездили лесовозы, и посетители страницы в соцсети высказывали сомнение, что власти справятся с задачей. Но оказалось, что даже такую сложную проблему можно решить. И жители с благодарностью написали главе, что наконец-то ремонт начался.

В Октябрьском привели в порядок детскую площадку

Житель поселка Октябрьский в Кочевском районе пожаловался в соцсетях: у них установили неплохую детскую площадку, на которой охотно играют дети всего поселения. Но вот хорошенько покрасить и покрыть конструкции защитным составом подрядчики почему-то не удосужились. На площадке поставили мусорный контейнер, но вот мусор из него вывозят нерегулярно.

Свой пост в местном паблике неравнодушный гражданин разместил в соцсети в полпервого ночи. А уже к полудню власти отчитались, что работники ЖКХ устранили проблему. И приложили фотодоказательство.

Новый тротуар очистили от мусора

В Губахе в местном паблике прошло сообщение о том, что в городе сделали новый тротуар, уложили плитку. Но вот мусор строители за собой убрать забыли.

Вечером того же дня администрация города отчиталась: сотрудники МБУ «КБУ» убрали строительный мусор.

- Молодцы, оперативно! – поблагодарили горожане местную власть.

Открытый люк – это не дело

Житель Александровска предупредил в соцсетях своих земляков об опасности на дороге – открыт люк. Власти города увидели это сообщение и отреагировали. В результате, ответственная организация закрыла люк.

Как видим, технология онлайн-взаимоотношения власти и местных жителей позволяет весьма оперативно решать самые различные проблемы.