Быстрое решение. Как соцсети улучшают городскую среду в Прикамье

Что бы ни говорили о современных технологиях, есть у них очевидный и неоспоримый плюс. Они помогают нам общаться друг с другом быстрее и стирают границы между людьми.

Жители Пермского края, одного из самых развитых в технологическом плане регионов страны, давно научились использовать соцсети и мессенджеры для решения самых разных проблем. Региональные и местные власти постоянно отслеживают обращения и жалобы, которые появляются в Сети. Это помогает своевременно узнавать, какая дорога нуждается в ремонте, где нужно устранить недочёты в работе подрядчиков. Порой важно просто ответить на вопрос, который волнует жителей.

Мост на Кубу сдан!

Вопрос безопасности для осинских дачников садово-огородных участков на Кубе уже набил оскомину: мост через реку Осинка давно не соответствует нормам. Люди звонили, писали в администрацию и делились своими чаяниями в соцсетях. Кроме того, граждан не устраивало состояние дороги до садового кооператива. Жительница Осы Любовь Треногина под постом главы в комментариях выразила просьбу: «Ещё бы дорогу на Кубу сделали, а то ведь ездить невозможно. Как автобус № 7 там ездит, не понятно?!»

Так, 31 июля в группе в ВК Администрации Осинского городского округа была размещена информация о приёмке моста через Осинку после ремонта. Теперь отремонтированный мост позволяет жителям Осы добираться пешком до своих дач.

А уже 6 августа администрация разместила ответ под комментарием Любови о проведении работы по подсыпке дороги и разместили фото в подтверждение.

Дорога за месяц

Вот один и примеров того, как это работает. Житель региона обратился в Инстаграме к главе Пермского района и попросил отремонтировать дорогу. «Когда в Савино по Казанском тракту сделают дорогу?», – спросил он и пожаловался на качество покрытия, написав, что ездить по нему очень тяжело. Обращение местный житель оставил 15 июня 2020 года и практически ровно через месяц, 17 июля, тот же человек поблагодарил местные власти за проделанную работу. Прошёл всего месяц и участок дороги отремонтировали. Житель Пермского района попросил отремонтировать дорогу.

Когда закончится ремонт?

Жительница посёлка Пашия Горнозаводского городского округа Наталья Шах обратила внимание местных властей на состояние местного парка. Она написала сообщение на страничке местной администрации в социальной сети ВКонтакте. Наталья рассказала, что в местном парке начался ремонт, однако работу подрядчик до сих пор не закончил. «А что у нас в Пашии с парком? Так и не доделали, всё кувырком и дорожки ведут в никуда. Фонари стоят, но не горят», – расстраивается она. Наталья Шах обеспокоена ходом ремонта парка.

Местные власти успокоили Наталью, пояснив, что парк скоро приведут в порядок – работы продолжат в этом сезоне. «В текущем году работы по благоустройству указанной территории будут продолжены. Запланировано строительство детской площадки и установка фонарей. Освещение подключат после завершения работ», – написали представители Горнозаводского городского округа в ответе, который появился на страничке в тот же день.

Местные власти уверили жительницу Пашии, что ремонт парка завершится в этом году.

Будет ли спортзал?

Бывает, что вопрос касается не ремонта и реконструкции, а уже готовых объектов. Жителей интересуют, какими они будут. Например, администрация Куединского муниципального округу рассказала на своей страничке в социальной сети Вконтакте о том, что в селе Большой Гондыр в рамках нацпроекта «Образование» построят учебный корпус на 100 мест. «Интересно, спортивный зал будет в этом корпусе и каких размеров?», – такой вопрос задал местный житель Игорь Ахматуллин.

И получил подробный ответ от главы района Анатолия Верхоланцева. «В новом корпусе Большегондырской средней школы планируется спортивный зал размером 12х24 метра с возможностью трансформации в актовый зал. Спортивный зал будет спроектирован с учетом возможности использования маломобильной группой учащихся», – написал Анатолий Верхоланцев.

Также по словам главы, при спортивном зале будут раздевалки для мальчиков и девочек, оборудованные санузлами и душевыми кабинами и тренерская с душем. Для хранения спортивного инвентаря предусмотрены специальные помещения снарядной и кладовой. В школе будет спортивный зал, оборудованный всем необходимым.

Что бы ни говорили о современных технологиях, есть у них очевидный и неоспоримый плюс. Они помогают нам общаться друг с другом быстрее и стирают границы между людьми.

Жители Пермского края, одного из самых развитых в технологическом плане регионов страны, давно научились использовать соцсети и мессенджеры для решения самых разных проблем. Региональные и местные власти постоянно отслеживают обращения и жалобы, которые появляются в Сети. Это помогает своевременно узнавать, какая дорога нуждается в ремонте, где нужно устранить недочёты в работе подрядчиков. Порой важно просто ответить на вопрос, который волнует жителей.

Мост на Кубу сдан!

Вопрос безопасности для осинских дачников садово-огородных участков на Кубе уже набил оскомину: мост через реку Осинка давно не соответствует нормам. Люди звонили, писали в администрацию и делились своими чаяниями в соцсетях. Кроме того, граждан не устраивало состояние дороги до садового кооператива. Жительница Осы Любовь Треногина под постом главы в комментариях выразила просьбу: «Ещё бы дорогу на Кубу сделали, а то ведь ездить невозможно. Как автобус № 7 там ездит, не понятно?!»

Так, 31 июля в группе в ВК Администрации Осинского городского округа была размещена информация о приёмке моста через Осинку после ремонта. Теперь отремонтированный мост позволяет жителям Осы добираться пешком до своих дач.

А уже 6 августа администрация разместила ответ под комментарием Любови о проведении работы по подсыпке дороги и разместили фото в подтверждение.

Дорога за месяц

Вот один и примеров того, как это работает. Житель региона обратился в Инстаграме к главе Пермского района и попросил отремонтировать дорогу. «Когда в Савино по Казанском тракту сделают дорогу?», – спросил он и пожаловался на качество покрытия, написав, что ездить по нему очень тяжело. Обращение местный житель оставил 15 июня 2020 года и практически ровно через месяц, 17 июля, тот же человек поблагодарил местные власти за проделанную работу. Прошёл всего месяц и участок дороги отремонтировали. Житель Пермского района попросил отремонтировать дорогу.

Когда закончится ремонт?

Жительница посёлка Пашия Горнозаводского городского округа Наталья Шах обратила внимание местных властей на состояние местного парка. Она написала сообщение на страничке местной администрации в социальной сети ВКонтакте. Наталья рассказала, что в местном парке начался ремонт, однако работу подрядчик до сих пор не закончил. «А что у нас в Пашии с парком? Так и не доделали, всё кувырком и дорожки ведут в никуда. Фонари стоят, но не горят», – расстраивается она. Наталья Шах обеспокоена ходом ремонта парка.

Местные власти успокоили Наталью, пояснив, что парк скоро приведут в порядок – работы продолжат в этом сезоне. «В текущем году работы по благоустройству указанной территории будут продолжены. Запланировано строительство детской площадки и установка фонарей. Освещение подключат после завершения работ», – написали представители Горнозаводского городского округа в ответе, который появился на страничке в тот же день.

Местные власти уверили жительницу Пашии, что ремонт парка завершится в этом году.

Будет ли спортзал?

Бывает, что вопрос касается не ремонта и реконструкции, а уже готовых объектов. Жителей интересуют, какими они будут. Например, администрация Куединского муниципального округу рассказала на своей страничке в социальной сети Вконтакте о том, что в селе Большой Гондыр в рамках нацпроекта «Образование» построят учебный корпус на 100 мест. «Интересно, спортивный зал будет в этом корпусе и каких размеров?», – такой вопрос задал местный житель Игорь Ахматуллин.

И получил подробный ответ от главы района Анатолия Верхоланцева. «В новом корпусе Большегондырской средней школы планируется спортивный зал размером 12х24 метра с возможностью трансформации в актовый зал. Спортивный зал будет спроектирован с учетом возможности использования маломобильной группой учащихся», – написал Анатолий Верхоланцев.

Также по словам главы, при спортивном зале будут раздевалки для мальчиков и девочек, оборудованные санузлами и душевыми кабинами и тренерская с душем. Для хранения спортивного инвентаря предусмотрены специальные помещения снарядной и кладовой. В школе будет спортивный зал, оборудованный всем необходимым.