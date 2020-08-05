Прямой диалог

Самая объективная и точная информация – та, которая из первых рук. Именно поэтому врио губернатора Пермского края Дмитрий Махонин поддерживает прямые каналы связи власти и жителей. Сегодня связаться с ним и рассказать ему о своей проблеме легко. И многие такой возможностью пользуются. Люди видят, что обращения не остаются без внимания – врио губернатора Пермского края придаёт «ускорение» решению проблем и работе чиновников и лично проверяет, как исполняются запросы населения. Свои обращения жители оставляют на портале «Управляем вместе», в инстаграме Дмитрия Махонина, соцсетях правительства и министерств, глав органов местного самоуправления, в интернет-приёмной и в приёмной по работе с обращениями граждан. А на прошлой неделе врио губернатора Пермского края Дмитрий Махонин совместно с главным федеральным инспектором Прикамья Сергеем Половниковым в приёмной Президента России в Пермском крае провёл личный приём граждан.

Новая школа в Кондратово

Жительница Кондратово Александра Чернышева обратилась к Дмитрию Махонину с вопросом о строительстве в деревне новой школы. Чернышевы живут в Кондратово с 2011 года, много здесь и других молодых семей. «Мой старший сын учится в Кондратовской школе, где ребята занимаются в две смены – школа переполнена, кабинетов не хватает. По этой же причине пока нет возможности организовать продлёнку и кружки», – рассказала Александра. Кондратово сегодня активно развивается: строится жильё, в деревне появляется всё больше семей с детьми, так что новая социальная инфраструктура просто необходима. И строительство идёт: появился детский сад «Акварельки», недавно началось строительство ещё одного детсада в Медовом. Нужна жителям и новая школа.

По словам Дмитрия Махонина, решение по строительству уже принято. При этом изначально планировалось построить объект на 825 мест, но в проект внесли изменения, и в новой школе будут учиться уже 1100 ребят. И это закроет потребность жителей в местах в образовательном учреждении. «Сейчас мы ищем варианты дополнительного финансирования. В этом году намерены объявить тендеры на проектирование и одновременно на строительство – чтобы не тормозить процесс. Закончить стройку планируем в 2022 году. Также поручил минтрансу проработать вопрос соединения поселения с улицами Встречной или Строителей, чтобы выезд был не только на шоссе Космонавтов. Так что Кондратово получит ещё и большую транспортную доступность», – рассказал Дмитрий Махонин.

В новой школе будет 44 учебных кабинета, 3 спортивных зала, медицинский блок, большие актовый зал и столовая. Школа в Кондратово включена в госпрограмму «Образование и молодёжная политика», и на её строительство из бюджетов разных уровней предусмотрено более 909 млн рублей. А Пермскому муниципальному району совместно с министерством образования и науки Пермского края поручено разработать концепцию новой школы с учётом мнения жителей.

Из нового сада – в новую школу

Сейчас в Пермском крае строится 14 школ и 13 детских садов. В стадии проектирования – ещё 10 школ и 6 детских садов. Уже в этом году в Перми, Березниках, Пермском и Кочёвском районах и Чайковском округе откроются 6 школ на 5023 ученика. Например, школа в Березниках на 1224 места строится в рамках нацпроекта «Образование», инициированного Президентом России Владимиром Путиным. Детских садов в этом году будет сдано 13, в них пойдут 2587 детей. Сады откроются в Перми, Березниках, Пермском районе, Чайковском, Юрлинском, Косинском, Очёрском округах и Лысьвенском городском округе. 9 из 13 детских садов будут построены в рамках нацпроекта «Демография».

Вода в Кизеле

Среди рассмотренных обращений значится и проблема водоснабжения Кизела. С этим вопросом к врио губернатора обратился житель города Сергей Греб: в своём письменном обращении кизеловец рассказал, что изношенность коммунальных сетей приводит к частым авариям и в городе регулярно отключают воду. «Это делает нас жертвами обстоятельств. Более 10 лет мы не можем жить полноценной жизнью, а все наши квартиры заставлены ёмкостями с водой», – рассказал Сергей Греб.

Дмитрий Махонин о проблеме знает: в рамках рабочей поездки в Кизеловский городской округ он лично проинспектировал состояние коммунальной инфраструктуры и ход ремонта на основном водоводе Ключи-Кизел. «Действительно, Кизел испытывает сложности с подачей воды в дома. Планируется модернизировать всю систему водоподъёма и заменить самый проблемный участок водовода. Сейчас идет реализация проекта по перекладке магистрального водопровода для обеспечения бесперебойного водоснабжения. И сделать это нужно качественно, чтобы решить проблему не на время, а на годы вперёд», – подчеркнул он. Врио губернатора Пермского края также обратил внимание на то, что из-за аварийного состояния сетей жители Кизела вынуждены переплачивать за воду. «После замены сетей проблема высокой стоимости водопотребления будет решена за счет снижения потерь с 80 до 40%», – пояснил Дмитрий Махонин. На встрече присутствовал министр ЖКХ и благоустройства Прикамья Андрей Кокорев. По его словам, на работы по переустройству аварийного участка водопровода в Кизеле из бюджета края направлено около 24 млн рублей. Протяжённость новой ветки водовода – более 1,5 км. Ещё около 37 млн рублей необходимо для проектирования работ, которые полностью решат проблему водоснабжения города. Муниципалитетом уже начаты работы по подготовке проектно-сметной документации: планируется модернизировать системы водоподъёма и переустроить сети водопровода. И в результате 14 тысяч жителей Кизела смогут без проблем пользоваться водой, а количество аварийных ситуаций сведётся к минимуму. Как отметил Андрей Кокорев, в следующем году муниципалитет планирует участвовать в федеральном проекте «Чистая вода» – это часть нацпроекта «Экология», утверждённого Президентом России Владимиром Путиным. Это позволит привлечь из федерального бюджета средства, которые покроют 95% от общего объёма строительных работ. «В течение двух лет должны комплексно решить проблему и повысим качество водоснабжения жителей города», – подытожил Дмитрий Махонин. Кизеловец Сергей Греб встречей и предметным разговором остался доволен. «Понимаю, что вопрос сложный и решение потребует времени и совместных усилий как со стороны властей края, так и со стороны администрации Кизела», – сказал он.

Жильё для детей-сирот в Прикамье

У пермячки Оксаны Макаровой тоже важный вопрос. В мае 2020 года через инстаграм врио губернатора Пермского края девушка обратилась к Дмитрию Махонину с вопросом о предоставлении жилья детям-сиротам. Оксана воспитывалась в детском доме, после выпуска её не поставили на учёт как нуждающуюся в жилплощади, и поэтому она не смогла получить жильё. По поручению Дмитрия Махонина Оксане предложили принять участие в пилотном проекте по выдаче детям-сиротам жилищного сертификата.

Сейчас Оксана уже получила сертификат на сумму 1 млн 83 тысячи рублей для покупки квартиры. Врио губернатора Пермского края поручил краевому минсоцу оказывать девушке всестороннюю помощь. В том числе в части работы с органами опеки при оформлении сделки, поскольку у Оксаны есть ребёнок.

Оксана также попросила обратить внимание на то, чтобы в многоквартирные дома не заселяли только сирот. По мнению пермячки, выпускники детдомов могут испытывать сложности с адаптацией и порой им требуется поддержка в бытовых вопросах. А если рядом будут соседи, к которым можно обратиться за советом, начинать самостоятельную жизнь ребятам будет проще. По словам врио губернатора Пермского края, краевые власти уже внесли изменения в региональное законодательство: теперь в многоквартирные дома можно заселять не более 25% детей-сирот от общего числа жильцов.

Получить консультацию по участию в программе по выдаче жилищных сертификатов детям-сиротам можно в министерстве соцразвития по телефону 8 (342) 240-46-70 и электронной почте Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. .

Как видите, связаться с врио губернатора Пермского края и рассказать ему о своей проблеме достаточно легко. Главное – проявлять инициативу. А для региональных властей подобная форма взаимодействия с жителями – часть большой системы, призванной сделать жизнь лучше и выявить реальные проблемы, волнующие людей.

Газета «Эфир» № 30 от 23 июля 2020 года