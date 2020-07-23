Чтобы услышали. Жители Пермского края решают проблемы через соцсети

С помощью Интернета можно сделать многое – купить продукты, пообщаться с близкими, узнать новости. С недавних пор социальные сети стали не только способ общения с родными и друзьями, но и действенным инструментом для решения проблем. Власти отвечают на сообщения жителей не только комментариями в Сети, но и конкретными действиями.
Как это работает?
Свалкам бой
Например, житель Чайковского сообщил в соцсетях о свалке вблизи набережной у реки Кама.
Администрация Чайковского увидев сообщение и взяла ситуацию на контроль. Подрядчик привёл территорию в порядок.
«В рамках заключенного контракта по содержанию набережной и пляжа, силами подрядной организации производится ежедневная уборка мусора на всей территории набережной, на пляже и прибрежной территории в городе. Уборка осуществляется в утреннее время с 6 до 8 часов», - подписали сотрудники администрации фото прибранной территории.
Будет ли тротуар
Глава Алексей Григорьев ответил, что междворовые территории, которые не попадают под программу «Комфортная городская среда» благоустраиваться пока не будут. Сейчас бюджетные средства направлены на приведение в нормативное состояние автомобильных дорог. Когда бюджет позволит выделить средства на обустройство тротуара, к сожалению, сказать не могу.
"Но выход всегда можно найти. Чтобы благоустроить территорию, можно принять участие в программе инициативного бюджетирования. Таким образом, например, была благоустроена Комсомольская площадь. Через инициативное бюджетирование возможно не только сделать тротуар, но и построить детскую игровую или спортивную площадки. Если люди заинтересованы в том, чтобы сделать территорию возле своего дома комфортной, можно обратиться к Белоусовой Ирине Викторовне, заведующий Отделом реализации национальных проектов и муниципальных программ. Её рабочий номер телефона 4-66-44. Она всегда поможет", - заявил глава.
Аварийная ситуация
Порой жители помогают властям узнать о какой-то проблеме и быстро принять меры.
Житель Краснокамска, увидев вдоль дороги канализационные стоки, написал об этом в соцсетях.
В администрации отрегировали на сообщение, пояснив, что произошла аварийная ситуация, но работы по устранению последствий уже идут.
«На данном участке аварийная ситуация, серьезный засор с сети канализации. МКП «Краснокамский водоканал» проводит ремонтные работы по устранению засора», - оставили комментарий городские власти.
Куда обращаться?
В соцсетях можно не только сообщить властям о проблеме, но также получить справочную информацию. К примеру, жительница Березников не знала, куда обращаться в случае отключения электричества.
«А что с электричеством в Березниках? Прямо сейчас нет», - написала девушка в группе администрации города.
«В случае отключений электричества можно обращаться в организации, обслуживающие многоквартирные дома (управляющие компании, ТСЖ и т.д.), в ООО «ОРЭС» по тел. 26-31-92, в ЕДДС по тел. 112», - пояснили жительнице сотрудник администрации.
Напрямую главе
Порой для решения вопроса жители обращаются напрямую к главе региона. Дмитрйи махонин активен в соцсетях.
Например, жительница Верещагино написала ему в Инстаграм с просьбой помочь в ремонте Городского парка. Женщину беспокоило, что работы, которые начались ещё в прошлом году, в этом году не ведутся.
Глава региона ответил, что подключил к решению вопроса местную администрацию. И в скором времени работы в парке возобновились.
Жительница сообщила об этом Дмитрию Махонину, прислав фотографии с места и даже видео.