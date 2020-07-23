Чтобы услышали. Жители Пермского края решают проблемы через соцсети

С помощью Интернета можно сделать многое – купить продукты, пообщаться с близкими, узнать новости. С недавних пор социальные сети стали не только способ общения с родными и друзьями, но и действенным инструментом для решения проблем. Власти отвечают на сообщения жителей не только комментариями в Сети, но и конкретными действиями.

Как это работает?

Свалкам бой

Например, житель Чайковского сообщил в соцсетях о свалке вблизи набережной у реки Кама.

Администрация Чайковского увидев сообщение и взяла ситуацию на контроль. Подрядчик привёл территорию в порядок.

«В рамках заключенного контракта по содержанию набережной и пляжа, силами подрядной организации производится ежедневная уборка мусора на всей территории набережной, на пляже и прибрежной территории в городе. Уборка осуществляется в утреннее время с 6 до 8 часов», - подписали сотрудники администрации фото прибранной территории.

Будет ли тротуар

Жительница Осы Мария Жуланова спросила главу Осинского городского округа в соцсетях спрашивала, планируется ли продлить тротуар по ул. М. Горького к "отрезанным" домам №84 и 88?

Глава Алексей Григорьев ответил, что междворовые территории, которые не попадают под программу «Комфортная городская среда» благоустраиваться пока не будут. Сейчас бюджетные средства направлены на приведение в нормативное состояние автомобильных дорог. Когда бюджет позволит выделить средства на обустройство тротуара, к сожалению, сказать не могу.

"Но выход всегда можно найти. Чтобы благоустроить территорию, можно принять участие в программе инициативного бюджетирования. Таким образом, например, была благоустроена Комсомольская площадь. Через инициативное бюджетирование возможно не только сделать тротуар, но и построить детскую игровую или спортивную площадки. Если люди заинтересованы в том, чтобы сделать территорию возле своего дома комфортной, можно обратиться к Белоусовой Ирине Викторовне, заведующий Отделом реализации национальных проектов и муниципальных программ. Её рабочий номер телефона 4-66-44. Она всегда поможет", - заявил глава.

Аварийная ситуация

Порой жители помогают властям узнать о какой-то проблеме и быстро принять меры.

Житель Краснокамска, увидев вдоль дороги канализационные стоки, написал об этом в соцсетях.

В администрации отрегировали на сообщение, пояснив, что произошла аварийная ситуация, но работы по устранению последствий уже идут.

«На данном участке аварийная ситуация, серьезный засор с сети канализации. МКП «Краснокамский водоканал» проводит ремонтные работы по устранению засора», - оставили комментарий городские власти.

Куда обращаться?

В соцсетях можно не только сообщить властям о проблеме, но также получить справочную информацию. К примеру, жительница Березников не знала, куда обращаться в случае отключения электричества.

«А что с электричеством в Березниках? Прямо сейчас нет», - написала девушка в группе администрации города.

«В случае отключений электричества можно обращаться в организации, обслуживающие многоквартирные дома (управляющие компании, ТСЖ и т.д.), в ООО «ОРЭС» по тел. 26-31-92, в ЕДДС по тел. 112», - пояснили жительнице сотрудник администрации.

Напрямую главе

Порой для решения вопроса жители обращаются напрямую к главе региона. Дмитрйи махонин активен в соцсетях.

Например, жительница Верещагино написала ему в Инстаграм с просьбой помочь в ремонте Городского парка. Женщину беспокоило, что работы, которые начались ещё в прошлом году, в этом году не ведутся.

Глава региона ответил, что подключил к решению вопроса местную администрацию. И в скором времени работы в парке возобновились.

Жительница сообщила об этом Дмитрию Махонину, прислав фотографии с места и даже видео.