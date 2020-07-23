Инициативные изменения

Краевая конкурсная комиссия инициативного бюджетирования внесла изменения в порядок проведения конкурсного отбора проектов инициативного бюджетирования, которые утверждены постановлением Правительства Пермского края № 513-п от 15 июля 2020 года. Об их основных положениях рассказал нашей газете член комиссии, наш депутат Законодательного Собрания по избирательному округу №23 Георгий Александрович Ткаченко, при поддержке которого происходит реализация многих инициатив осинцев.

Инициативное бюджетирование объединяет граждан, общественные организации и органы власти всех уровней, для того чтобы выявить наиболее точные цели для применения усилий и средств. За три с лишним года действия программы нашлось немало людей, которые сумели придумать и реализовать ряд важнейших для нашей территории начинаний. В Осе была решена давняя проблема – установлено уличное освещение возле Дворца культуры «Нефтяник» на улице Максима Горького, за два года проведена большая работа по ремонту в детской библиотеке, появился сквер Витуса Беринга, в селе Гремяча обустроен источник Пантелеймона Целителя, а в деревне Верхняя Чермода – противопожарный водоем, в селе Крылово был реализован ряд проектов – Аллея Памяти Героев, благоустроен Голицынский пруд, создана спортплощадка. Сейчас в Осе начат проект по возведению детского спорткомплекса на Комсомольской площади. В текущем году реализация проектов-победителей идет по старым правилам. И вот для актуальной настройки механизма отбора проектов по предложению министерства территориального развития Пермского края членами комиссии были рассмотрены варианты по его совершенствованию. Каковы же основные изменения и чем они вызваны?

Георгий Ткаченко:

– Во-первых, расчет общего количества проектов от муниципалитета будет определяться по числу жителей в территории и крупных населенных пунктах. Это связано с прошедшими преобразованиями муниципалитетов и возникшим административно-территориальным дисбалансом между территориями.

Для муниципалитетов с административным центром с населением свыше 40 тысяч человек будет рассчитываться сразу 4 проекта, независимо от числа жителей плюс 1 проект на 10 тысяч человек за исключением центра и 1 проект на 2 населенных пункта, в которых проживает свыше 200 человек.

Для всех остальных округов (за исключением непреобразованных территорий, их всего 3) число проектов будет исчисляться из расчета на 10 тысяч человек – 1 проект плюс по 1 проекту на 2 населенных пункта, в которых проживает свыше 200 человек. Так, в Осинском округе расчет будет таковым: 3 проекта дается на общее число жителей (число округляется), и на территории есть 15 населенных пунктов с числом жителей более 200 человек, что дает право на выдвижение еще 8 проектов. Таким образом, Осинский округ сможет заявить на конкурс 11 проектов. Это еще не значит, что они победят, нужно соблюсти все правила и требования, но при оптимальной работе инициаторов проектов их реализация будет профинансирована из краевого бюджета на 90%.

Важное изменение – отменяются дополнительные баллы в критериях оценки за приоритетные проекты: благоустройство памятников Великой Отечественной войны, спортплощадки и водоснабжение. В этом решении мы руководствовались тем, что не следует мешать жителям самим решать, что является важным для территории. Но зато теперь в важнейшем критерии доли софинансирования проекта будут учитываться средства не только населения, но и предпринимателей, юридических лиц и общественных организаций.

Изменился и дополнительный критерий, который действовал при равных баллах у разных проектов. Теперь в случае одинакового числа набранных баллов приоритет будет отдан тем инициативам, у которых доля финансирования со стороны населения от доли средств бюджета муниципалитета в процентном соотношении больше.

Основная цель членов комиссии заключается в том, чтобы создать максимальные возможности для проявления инициативы жителей района и отдельного села. Именно на это направлены все изменения, которые будут действовать уже при следующем отборе осенью 2020 года. В то же время это не значит, что они окончательные, практика и мнение жителей являются в этом вопросе приоритетом.

Подробнее об изменениях порядка предоставления субсидий проектов инициативного бюджетирования можно узнать на сайте министерства территориального развития Пермского края в разделе: Местные инициативы/Инициативное бюджетирование/Нормативно-правовая база: http://minter.permkrai.ru/proekty-mestnykh-initsiativ/initsiativnoe-byudzhetirovanie/npa-ib/