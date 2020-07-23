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Осинский музей возобновляет работу с 21 июля

Новости
С 21 июля  Осинский краеведческий  возобновновляет прием посетителей.

Для обеспечения безопасности посетителей и сотрудников музея разработан специальный регламент, который будет действовать до отмены ограничений, связанных с эпидемиологической ситуацией.
Разрешены индивидуальное посещение при наличии масок и соблюдении дистанции между группами в 1,5-2 метра.
Можно находиться рядом с людьми, которые пришли в музей вместе с вами – друзьями или родственниками. От остальных посетителей лучше держаться на расстоянии не менее полутора метров.
Разрешены групповые экскурсии (не более 5 человек в группе)  при наличии масок и соблюдении дистанции между группами в 1,5-2 метра.
На период действующих ограничений музей снизил цены на индивидуальные экскурсии и экскурсии для малых групп.
Любые мероприятия, а также посещение большими группами сейчас невозможны. Акция "Бесплатная среда" - бесплатный вход для всех категорий посетителей в третью среду каждого месяца - не будет возобновлена до улучшения эпидемиологической обстановки. 
Режим работы:  вторник-воскресенье 10.00-18.00 (касса до 17.30）
Выходной: понедельник.

 
 
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