Осинский музей возобновляет работу с 21 июля

С 21 июля Осинский краеведческий возобновновляет прием посетителей.

Для обеспечения безопасности посетителей и сотрудников музея разработан специальный регламент, который будет действовать до отмены ограничений, связанных с эпидемиологической ситуацией.

Разрешены индивидуальное посещение при наличии масок и соблюдении дистанции между группами в 1,5-2 метра.

Можно находиться рядом с людьми, которые пришли в музей вместе с вами – друзьями или родственниками. От остальных посетителей лучше держаться на расстоянии не менее полутора метров.

Разрешены групповые экскурсии (не более 5 человек в группе) при наличии масок и соблюдении дистанции между группами в 1,5-2 метра.

На период действующих ограничений музей снизил цены на индивидуальные экскурсии и экскурсии для малых групп.

Любые мероприятия, а также посещение большими группами сейчас невозможны. Акция "Бесплатная среда" - бесплатный вход для всех категорий посетителей в третью среду каждого месяца - не будет возобновлена до улучшения эпидемиологической обстановки.

Режим работы: вторник-воскресенье 10.00-18.00 (касса до 17.30）

Выходной: понедельник.