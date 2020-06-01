Валерий Сухих вручил книги библиотекам 23 округа

К Общероссийскому дню библиотек Валерий Сухих, наш депутат по избирательному округу №23, председатель Законодательного Собрания, передал в фонд библиотек Бардымского, Еловского муниципальных округов и Осинского. Чайковского городских округов книгу про историю Пермского края «История. Решения. Парламент. Четверть века».

Именно эти четверть века показаны через призму событий российского и регионального масштаба, через решения, которые принимал краевой парламент. Издание изобилует редкими, а порой – уникальными фотоматериалами.

Валерий Сухих подчеркнул, что за этот период в Прикамье произошли важные события: появление регионального парламента и института губернаторства, объединение Пермской области и Коми-Пермяцкого национального округа в единый субъект – Пермский край, формирование нового пула политиков, парламентской повестки, парламентской журналистики и другие. «Энергия и напор отличала первых депутатов, взвешенность и тщательный анализ присущи современным законотворцам. Принимая жизненно важные законы и решения, Законодательное Собрание стало первопроходцем во многих направлениях», – отметил Валерий Сухих.

В книге – 25 глав, каждая из которых посвящена истории страны, региона, и, конечно же, работе регионального парламента с 1994 по 2019 годы. Книга содержит 384 фотографий, информацию о важнейших и ярких событиях, комментарии и интервью политиков.

Авторами материалов стали известные пермские журналисты: Ольга Дерягина, Любовь Соколова, Светлана Федотова, Валерий Мазанов.

После снятия режима самоизоляции книги будут переданы в сельские библиотеки, и читатели смогут ознакомиться с этим уникальным изданием.

Для справки:

Всего передано 54 книги в окружные, районные и сельские библиотеки.

18 шт. в Бардымский муниципальный округ.

15 шт. в Осинский городской округ.

13 шт. в Еловский муниципальный округ.

8 шт. в Чайковский городской округ.