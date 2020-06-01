Присоединяйтесь к увлекательному и творческому проекту для всей семьи «Театр дома»

Ко Дню защиты детей в Пермском крае при поддержке главы региона Дмитрия Махонина проводится конкурс «Театр дома». Всё, что нужно для участия, – сыграть мини-спектакль и снять его на смартфон. Лучшие работы покажут на региональных телеканалах.

Всей семьёй ставьте и снимайте отрывки из любимых сказок, детских спектаклей, сценки из известных произведений или маленькие пьесы по собственному сценарию. Оригинальность приветствуется!

Условия конкурса:

Сроки проведения – с 27 мая по 11 июня.

Продолжительность ролика – не более 5 минут.

Видео с домашними спектаклями загрузите на файлообменник (yandex, google, mail) и пришлите ссылку на почту Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. .

А также выкладывайте в соцсети с хэштегами #Театрдома, #Пермскийкрай, #1июня2020.

Самые запоминающиеся видео увидят миллионы зрителей в эфире ГТРК «Пермь».

Ролики всех без исключения участников будут показаны на ютуб-канале проекта «Театр дома».

Себя показать и других посмотреть можно будет уже в День защиты детей 1 июня в эфире телеканала «Россия-24» и на ютуб-канале проекта «Театр дома».