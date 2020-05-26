Власти муниципалитетов Прикамья оперативно реагируют на посты жителей в соцсетях

Режим самоизоляции поспособствовал переходу все большего количества жителей Пермского края на цифровое общение. И не только для учебы, работы или дружеских разговоров, но и для выстраивания диалога с властями. Мало кто теперь направляет свои вопросы или жалобы в бумажном виде. Да и зачем? Ведь намного проще и быстрее обратиться к местным властям в электронном виде и также оперативно получить ответ. Да не просто отписку, а реальное решение проблемы.

Глава Пермского края Дмитрий Махонин потребовал от глав муниципалитетов быстро и эффективно реагировать на публикации в социальных сетях. При этом он предупредил, что будет особенно внимательно отслеживать, как это делается в тех муниципалитетах, откуда наиболее часто поступают жалобы от жителей.

В том, что работа с обратной связью граждан в соцсетях - полезная и эффективная практика, убедились во многих муниципалитетах Прикамья Когда различные проблемы решаются оперативно, у людей повышается доверие к власти, а это очень важно. Вот только несколько примеров.

Жительница Горнозаводского городского округа обратилась с личным сообщением в официальную группу администрации округа в социальных сетях, пожаловалась на ужасное состояние дороги в поселок Медведка и попросила у властей помощи.

«Дорога не то чтобы ужасная, ее просто нет, - написала Мария. – По такой дороге только лесовозы и могут проехать. Когда дорога будет ремонтироваться по всем правилам дорожного строительства?»

Сразу же после публикации обращения сотрудники администрации провели обследование дороги. И незамедлительно были начаты работы по ее восстановлению. Как ответили Марии в администрации Горнозаводского городского округа, «до конца недели дорога будет приведена в нормативное состояние».