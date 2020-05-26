В Осинском городском округе выполнен переход к распред. генерации

Количество аварий на сетях ЖКХ в прошедшем отопительном сезоне снизилось на 22%.

На заседании правительства Пермского края подвели итоги завершившегося отопительного сезона 2019-2020 гг.

В северных территориях края подача теплоносителя была обеспечена до 15 мая.

При этом всем поставщикам тепла было рекомендовано обеспечить возможность подачи тепла в учреждения социальной сферы в случае понижения температуры воздуха ниже +8 градусов.

Как отметил глава Пермского края Дмитрий Махонин, в штатном режиме, по сравнению с прошлым периодом количество аварийных отключений снизилось на 22% (2018/19 – 158 отключений, 2019/20 – 124 отключения).

«В большинстве случаев все аварии связаны с серьезной изношенностью коммунальных сетей. Поэтому – их необходимо планомерно приводить в порядок, - обозначил глава региона.

- Подготовка к следующему сезону уже началась, на эти цели направляется порядка 1,8 млрд рублей.

Для сравнения: в прошлом году было выделено 1,5 млрд рублей. Коммунальная сфера остается приоритетной.

Для ее стабильного функционирования необходимы дополнительные финансовые вложения и бережное использование целевых средств», - сообщил Дмитрий Махонин.

По словам министра жилищно-коммунального хозяйства Андрея Кокорева, средства средства на подготовку к сезону 2019-2020 годов сложились из тарифной составляющей ресурсоснабжающих организаций, средств бюджета Пермского края и муниципальных бюджетов.

«В общей сложности было подготовлено 1400 котельных и 3 тысячи километров тепловых сетей», - пояснил министр.

В 2019 году правительство Пермского края начало реализацию программы по модернизации систем теплоснабжения в регионе. Только на подготовку к отопительному сезону было выделено порядка 44 млн рублей. В рамках программы были модернизированы объекты теплоснабжения в ряде муниципальных образований. Построена новая котельная в поселке Финский Бардымского района, так же выполнено перевооружение центральной котельной в селе Барда. Кроме того, в Осинском городском округе выполнен переход к распределительной генерации и перевод котельных на газ в городе Оса и селе Крылово. Это позволило повысить качество предоставляемых услуг для населения, снизить энергозатраты.

Кроме того, за счет средств регионального бюджета в поселке Широковский Губахинского городского округа было установлено 5 модульных котельных для социально значимых объектов и МКД.

Министр отметил, что подготовка к отопительному сезону стартует уже сейчас. Так, например, по заранее утвержденным графикам в территориях началась опрессовка коммунальных сетей. В этом году увеличено финансирование на подготовку к отопительному сезону. Из 1,8 млрд рублей, направляемых на подготовку тепловой инфраструктуры к зиме, в том числе, в бюджете Пермского края зарезервировано 166 млн рублей. Эти средства будут направлены на подготовку пострадавших муниципальных предприятий в связи с распространением COVID-19. Перечень территории сейчас формируется.

В этом году модернизация систем теплоснабжения края будет продолжена. Например, в поселке Широковский Губахинского городского округа будет построено еще 4 модульных котельных для многоквартирных домов и социально значимых объектов.

Готовность объектов ЖХК и социальной сферы к предстоящему отопительному периоду должна быть обеспечена во всех 46 муниципальных образованиях края к 15 сентября 2020 года.