В ОСинском городском округе проходит вручение памятных знаков

25 мая в селе Кузнечиха Осинского городского округа состоялась церемония вручения региональных памятных знаков «75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г.».

Делегация в составе консультанта округа Евгения Леонидовича Аникина, председателя Совета ветеранов Татьяны Ивановны Мельниковой и заведующего структурным подразделением «Кузнечихинский СДК» Надеждой Ивановной Аникиной проехалась по селу, чтобы вручить юбилейные знаки детям участников Великой Отечественной войны. Жаль, что это событие состоялось не в торжественной обстановке, а в условиях пандемии - только с индивидуальным подходом к каждому. Всего было вручено 16 памятных знаков.