Глава региона Дмитрий Махонин: 100 дней

Понимать проблемы Прикамья и принимать их близко к сердцу. Быть своим – как все прикамцы: трудолюбивым, ответственным, принципиальным и неравнодушным. Не оглядываться на далёкую большую политику, а работать с полной отдачей здесь – в родном регионе. Согласитесь, именно этого все мы ждём от главы Прикамья. И, по большому счету, задачи ставим тоже мы. На прошлой неделе Дмитрий Махонин дал большое телеинтервью, поводом для которого стали 100 дней его работы на посту главы Пермского края. «Такое ощущение, что год прошёл», – с улыбкой говорит Дмитрий Николаевич. Разговор в эфире получился интересный и откровенный – о насущных заботах, о проблемах, с которыми пришлось столкнуться, о будущем края...

«Я из Перми никуда не уезжал»

– Здравствуйте, Дмитрий Николаевич, меня зовут Валентина Ивановна. Вот мы за Вами наблюдаем – Вы наш парень! Пермяк, серьёзный. Извините за прямоту, но мы в Перми люди прямые. Вы надолго к нам сюда?

– В Пермском крае жили мои предки, живут моя семья, мама, друзья. Я ведь отсюда никуда и не уезжал, по большому счету. Некоторые люди думают, что, семь лет проработав в Москве, я и жил в Москве. Это не так. Мы с моей семьёй всегда говорили, что в Москву я езжу в командировку, а живу в Перми. Поэтому каждые выходные я был дома, а рабочие дни проводил на работе, в командировке. Надолго я здесь или ненадолго – это будут определять два фактора: поддержка жителей Прикамья и работа, которую я должен делать для того, чтобы эту поддержку заслужить.

– А каким было Ваше детство?

– Я родился в посёлке Рябинино. Ну, обычное детство в сельской местности, со всеми регалиями, что называется, – сенокос, картошка, рыбалка, охота... В общем, труд. Приходилось и работать, и в достаточно раннем возрасте. Поэтому хорошее, счастливое детство.

«Мы создали запас прочности и уверенно смотрим в будущее»

– Что будет дальше – после коронавируса? Как будем жить?

– Безусловно, регион, как и вся страна, столкнулся с этим вызовом – пандемией, и никто не представлял всей угрозы, всей опасности. Могу сказать, что за последние 2,5 месяца система государственного управления, система медицины, система экстренных служб перестроились, и мы более уверенно смотрим в будущее. Понимаем, что период времени, который прожили, мы потратили не зря, мы действительно создали запас прочности. Это очень важно. Сейчас мы готовы изменять систему самоизоляции и уже начали это делать, чтобы люди могли вернуться к своей нормальной жизни. И дальше мы будем ежедневно следить за ситуацией, держать её на контроле. И очень надеемся, что шаг за шагом, планомерно мы всё больше и больше будем возвращаться в русло нормальной жизни. И очень важно понять, с чем мы вышли, какие проблемы есть в экономике, в социальной сфере, и начинать моментально решать их. Кстати, мы уже этим и занимаемся.

«Наша задача – вселить уверенность в людей»

– Меня зовут Андрей. Хотел бы спросить вот о чём. Мы сейчас выходим из самоизоляции постепенно, кто-то уже начал работать, кто-то ещё нет, а кто-то вообще остался без работы. А нужно семью кормить. Вы будете как-то помогать людям, которые остались без работы?

– Да, эти вопросы актуальны. Конечно, наша задача – вселить уверенность в людей. То, о чём говорит президент, – федеральные меры поддержки, – их охват достаточно большой. Они коснутся более 400 тысяч жителей Пермского края. И регион должен дополнять их с учётом своей специфики. Мы приняли уже два пакета мер поддержки бизнеса, и сейчас на выходе третий, он коснётся более 170 тысяч жителей Пермского края в дополнение. Для чего эти меры и в чём они заключаются? Это налоговые льготы прежде всего. Отсрочка арендных платежей. Но ещё очень важно принять меры, направленные на сохранение занятости. О чём говорит президент? Он говорит о том, что предприниматели из пострадавших отраслей, которые сохранят рабочие места, могут взять соответствующие кредиты, и если штатная численность будет в пределах 90 процентов от сегодняшнего дня, то кредиты можно не возвращать. Мы идём немного дальше и дополняем это. Мы говорим: если вы создадите дополнительные рабочие места, то из бюджета Пермского края вам заплатят субсидию в размере 50 процентов от МРОТ на каждое новое рабочее место на срок 6 месяцев. Вот эта совокупность – синергия мер – в моём понимании должна создать стабильность в обществе. Я лично анализирую, как работают меры, где нужно подкорректировать. Зачастую бывает, что просто надо устранить бумажную волокиту, чтобы мера работала. Сейчас с министерством социального развития, вместе со службами занятости формируем заявку тех отраслей, где необходима дополнительная рабочая сила. Наша задача ещё и в том, чтобы помочь людям переобучиться. И поэтому в регионе запущена программа ускоренного переобучения.

«Мы всегда должны говорить людям правду»

– Дмитрий Николаевич, как Вы вработались? Какой стиль руководства сформировался? Как сейчас выглядит Ваш рабочий день? Как всё успеваете?

– Понимаете, очень важно действительно делегировать полномочия, которые имеешь. Я всегда говорю людям, с которыми работаю: «Вы менеджеры, вы должны организовать работу. Ручной режим – это не для нас, иначе мы просто будем заниматься текучкой». Рабочий день где-то полвосьмого начинается. С того, что я читаю СМС-сообщения главврача краевой клинической больницы. Это центральный наш форпост борьбы с коронавирусом, поэтому очень важно понимать, что там происходит, узнавать это от первого лица, из первых уст. Потом идёт разговор с руководителем МЧС. Борьба с паводком – тоже очень важный момент сейчас. И естественно, я разговариваю практически каждое утро с руководителем ГУВД, который говорит о том, какое состояние с преступностью, какие проблемы есть. Считаю для себя это очень важным. Что касается дальнейшего рабочего дня, то он делится обычно на две части. Первая часть связана именно с коронавирусом: большое внимание уделяется подготовке медицинских учреждений. Вторая часть – развитие, будущее. Мы не должны жить одним днём. Мы должны думать и планировать, что будет дальше. Ну и, наверное, самое главное – мы всегда должны говорить людям правду. У нас действительно есть проблемы с медициной, куча социальных проблем, несправедливости. Надо просто к этому относиться правильно. Говорить людям правду и стараться эту задачу исправить. И вот такой настрой я и пытаюсь дать своей команде.

«Человек должен быть профессионален, трудолюбив и максимально честен»

– Многие так же назначенные временно исполняющими обязанности губернатора в той или иной территории обычно начинают с того, что полностью распускают правительство...

– Я тоже слышу такие призывы, что надо действовать жёстче, надо всех разогнать. Это самое простое. Ну разгоню я правительство, и дальше что? Я сторонник того, что не важно, откуда пришёл министр или другой член команды, каких он там убеждений, партии – не важно. Тут действует несколько принципов. Человек должен быть профессионален – обязательно профессионален, он должен быть трудолюбивым и максимально честным. Вот эти слагаемые и помогают определить члена команды.

«Мы обязаны сделать так, чтобы празднование юбилея победы состоялось»

– Буквально только что отметили День Победы, но в довольно стеснённых обстоятельствах. Будет ли праздник?

– 9 Мая утром я узнал, что ветеран труда, труженик тыла, женщина, которой 93 года, расстроилась, что предприятие, на котором она работала, не поздравило её. Просто по каким-то техническим причинам это произошло. Мы связались с ней по скайпу – помогла внучка. И ветеран действительно плакала, когда со мной разговаривала. Это были слёзы радости. Люди, которые завоевали Победу, которые принесли её на своих руках, – они действительно заслуживают внимания. И поэтому мы обязаны сделать так, чтобы празднование юбилея состоялось, и люди почувствовали себя победителями. Атмосферу Дня Победы мы обязательно создадим. Наша задача сейчас – обеспечить небольшую победу сегодняшнего времени – победу над коронавирусом. Это тот фактор, который мы должны преодолеть и войти в нормальное жизненное русло.

Газета Эфир от 21 мая 2020 г.