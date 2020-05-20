Осинский округ присоединился к акции "Сад Памяти"

В Прикамье продолжается работа по созданию живого памятника погибшим в годы Великой Отечественной войны в рамках Международной акции «Сад памяти». С начала акции высажено более 92 тысяч саженцев деревьев.

15 мая к акции присоединились сотрудники Осинского лесничества и представители арендатора ООО «Уралбумага». Соблюдая все профилактические меры предосторожности, они высадили семи тысяч сеянцев сосны обыкновенной на площади 1,8 гектара на особо охраняемой территории Осинская лесная дача в память о подвигах ветеранов Великой Отечественной войны, посвятивших послевоенную жизнь лесному хозяйству.

– Мы принимаем участие в акции и таким образом чтим память наших ветеранов, которые внесли весомый вклад в сохранение и приумножение лесных богатств, – отметил Данис Кутлаев, директор Осинского лесничества, – волонтеров, школьников, общественников, желающих поучаствовать в посадке, как это было в прошлые годы, заявлялось немало, но из-за эпидемии введено ограничение по количеству. Но несмотря на ограничения, связанные с коронавирусной инфекцией, мы стараемся сделать все возможное для наших ветеранов, которых мы любим и которыми гордимся.

Каждый год лесники поздравляют ветерана, участника Великой Отечественной войны, ныне здравствующего, Николая Бабушкина, который много лет работал в Осинском гослесхозе инженером лесного хозяйства.

Участник акции «Сад Памяти» Михаил Чугайнов поделился, что участие в акции является очень почетной миссией:

– Одно из посаженных сегодня мною деревьев посвящено моему деду Тихону Тимофеевичу Чугайнову, который погиб в 1943 году в битве под Ленинградом, пропал без вести, неизвестно, при каких обстоятельствах он ушел из жизни на поле сражения, но память о нем жива.

Посадочный материал был предоставлен Чайковским лесхозом. Всего в Прикамье в память о погибших планируется высадить 329 тысяч деревьев, из них более 323 тысяч сеянцев на землях лесного фонда. По всей России будет посажено 27 миллионов деревьев в память о каждом из 27 миллионов погибших в годы Великой Отечественной войны.

С каждым годом от нас уходят ветераны, те, кто испытал на себе все тяготы войны, кто ковал Победу. Эти деревья – еще одно напоминание об их героизме, символ жизни и мира, за который погибли солдаты.

Организаторами акции «Сад Победы» выступают Всероссийское общественное движение «Волонтёры Победы» и Фонд памяти полководцев Победы, при поддержке Министерства природных ресурсов Российской Федерации, Федерального агентства лесного хозяйства, Фонда президентских грантов и национального проекта «Экология», инициированного Президентом России Владимиром Путиным. Акция реализуется при содействии региональной дирекции Года памяти и славы, Министерства культуры Пермского края и Минприроды Пермского края.

Ольга Сёмина

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