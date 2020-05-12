Рыболовные катушки http://nachodki.ru/shop/okhota-turizm-rybalka/katushki.html на сайте nachodki.ru
Баннер сверху

В Осе начала функционировать паромная переправа

Новости

С 7 мая в Осинском городском округе начала функционировать паромная переправа. Отправление из Осы в Монастырку осуществляется два раза в день: в 9.00 и в 14.00. Стоимость билетов: дети до 5 лет бесплатно;  дети от 5 до 10 лет – 60 руб.; взрослые и дети от 11 лет – 115 руб.

Если в прошлом году судно СП-16 практически весь навигационный сезон находилось на ремонте, то в этом году планируется перевозить жителей Закамы до осени. Но в режим самоизоляции необходимо передвигаться на пароме лишь по уважительной причине: при соблюдении социальной дистанции и с примененимем маски и перчатой. 

Паром жизненно необходим для жителей Верхнедавыдовского поселения, так как это едисвтенный транспорт, связующий населенные пункты другого берега Камы с городом.

РЕКЛАМА
+7 (34291) 4-30-75
osa-reklama2013@mail.ru
КОНТАКТЫ
+7 (34291) 4-31-07
redaktor-rgop@mail.ru
АДРЕС
Пермский край,
г. Оса, ул. Карла Маркса, д. 6а

Мобильное меню