Жители Прикамья через соцсети могут добиться решения проблем

Всё короче становится путь от простых жителей до кабинетов чиновников. Зачастую решить проблему можно, даже не выходя из дома. Ведь власти ведут системную работу с обращениями граждан в социальных сетях.

Обращаться по стандартной форме в официальные инстанции жители уже не хотят. Ожидание ответа и какой-то реакции от власти может затягиваться из-за бюрократической машины.

Но всё чаще достучаться до чиновников можно напрямую через интернет.

Актуальность работы с гражданами в соцсетях для государства сейчас высока. Работа с обратной связью – полезная практика, эффективность которой уже отметили некоторые губернаторы. Ещё до организации работы на системном уровне они направляли своих сотрудников на работу с обращениями граждан в соцсетях.

Решение проблем жителей в режиме «онлайн» помогает настроить диалог между обществом и государством. Да и у людей растёт доверие к власти, ведь проблема решается, человек услышан.

9 мая в группу администрации Осинского городского округа в социальной сети ВКонтакте обратились жители села Новозалесново с просьбой решить вопрос обеспечения питьевой водой: «Сегодня в 16:00 вода перестала бежать. Ежедневно с 10:00 давление воды отсутствует, и вода бежит тонкой струйкой, что не даёт возможности пользоваться бытовой техникой. После работы в огороде нет возможности вымыться. В дальнейшем воды у нас не будет, в связи с увеличением ее потребления. Нам приходиться ночами ждать воду и набирать во все ёмкости. Впереди праздничные дни, как мы должны находиться в такой ситуации?!»

В этот же день в комментариях к посту поступил ответ администрации, что в 18.00 будет организован подвоз воды. Впоследствии проблема была устранена. Причина отсутствия воды была в засорившейся скважине, которую прочистили, и вопрос был решен.