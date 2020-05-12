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Жители Прикамья через соцсети могут добиться решения проблем

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Всё короче становится путь от простых жителей до кабинетов чиновников. Зачастую решить проблему можно, даже не выходя из дома. Ведь власти ведут системную работу с обращениями граждан в социальных сетях.

Обращаться по стандартной форме в официальные инстанции жители уже не хотят. Ожидание ответа и какой-то реакции от власти может затягиваться из-за бюрократической машины.

Но всё чаще достучаться до чиновников можно напрямую через интернет.

Актуальность работы с гражданами в соцсетях для государства сейчас высока. Работа с обратной связью – полезная практика, эффективность которой уже отметили некоторые губернаторы. Ещё до организации работы на системном уровне они направляли своих сотрудников на работу с обращениями граждан в соцсетях.

Решение проблем жителей в режиме «онлайн» помогает настроить диалог между обществом и государством. Да и у людей растёт доверие к власти, ведь проблема решается, человек услышан.

9 мая в группу администрации  Осинского городского округа в социальной сети ВКонтакте обратились жители села Новозалесново с просьбой решить вопрос обеспечения питьевой водой: «Сегодня в 16:00 вода перестала бежать. Ежедневно с 10:00 давление воды отсутствует, и вода бежит тонкой струйкой, что не даёт возможности пользоваться бытовой техникой. После работы в огороде нет возможности вымыться. В дальнейшем воды у нас не будет, в связи с увеличением ее потребления. Нам приходиться ночами ждать воду и набирать во все ёмкости. Впереди праздничные дни, как мы должны находиться в такой ситуации?!»

В этот же день в комментариях к посту поступил ответ администрации, что в 18.00 будет организован подвоз воды. Впоследствии проблема была устранена. Причина отсутствия воды была в засорившейся скважине, которую прочистили, и вопрос был решен.

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