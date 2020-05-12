Пермский край присоединился к масштабному песенному марафону «Наш День Победы»

В 75-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов аппаратом Полномочного представителя Президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе была инициирована масштабная акция «Наш День Победы». С 25 апреля по 8 мая песня, для которой этот год тоже юбилейный, впервые она была исполнена 45 лет назад, передавалась от региона к региону по всей территории Приволжского федерального округа.

Песня стала одним из неизменных символов праздника, в ней соединились ликование Победы и боль потерь, величие подвигов наших соотечественников и личные трагедии миллионов семей, потерявших родных на полях сражений.За несколько дней своего путешествия гимн Великой Победе в исполнении музыкальных коллективов всех 14 субъектов ПФО увидели миллионы людей, ролики транслировались на всех региональных телеканалах, а также публиковались в социальных сетях по хэштегам #песнипобедыПФО #нашденьпобеды. На радиостанциях звучала радио-версия любимой песни.

Специально для этой акции песня была переведена на национальные языки.

Разнообразие жанров и стилей исполнения также придали легендарной композиции особое звучание, сделали её ещё ближе, ещё роднее для миллионов людей. Песня «День Победы» прозвучала на русском, мокшанском, эрзянском, марийском, башкирском, удмуртском, чувашском и татарском языках. Вместе с заслуженными артистами, солистами государственных филармоний, театров, хоров, ведомственными и народными ансамблями, симфоническими оркестрами «День Победы» исполнили студенты, волонтеры, участники шоу «Голос.Дети», кавер-групп и чемпионы Высшей лиги КВН.

«Для меня участие в этом проекте — большая честь и ответственность, — поделился своим впечатлением капитан команды КВН «Вятка» Дмитрий Бушуев. — Ни минуты не размышлял, когда узнал о съёмках. С возрастом начинаешь понимать, что не все в этой жизни измеряется деньгами, особенно то, что зовут патриотизмом. Это как помочь бабушке из своего подъезда донести сумки до дома или вытолкать застрявший автомобиль незнакомого мужчины. Это чувство настоящего, народного единения не скачаешь в интернете, не купишь в магазине. Я рад, что смог внести свой скромный вклад».

Несомненно, достоянием песенного марафона стало участие в проекте народного артиста СССР Леонида Сметанникова. Именно в его исполнении в далеком 1975-м на советском телевидении впервые прозвучал еще не гимн поколений, а никому не известная песня. В 2020 году жители Приволжского федерального округа вновь услышали День Победы в исполнении прославленного певца.

Пермский край (Молотовская область) внес огромный вклад в победу. Здесь производились артиллерийские системы, авиамоторы, боеприпасы, строились бронепоезда, бронекатера. Только один завод им. Ленина выпустил более 48 тысяч мощных орудий. За период массовой эвакуации с запада Пермская железная дорога перевезла 3 миллиона человек и 50 тысяч вагонов оборудования более 140 эвакуированных заводов.

Запись всех выступлений проходила в феврале - начале марта 2020 года, до введения режима самоизоляции и до распространения режима повышенной готовности в Российской Федерации в связи с коронавирусной инфекцией. И сегодня, в условиях ограничительных мер, такое исполнение песни «День Победы» на языках народов, проживающих на территории ПФО, звучит особенно пронзительно.

Песенный марафон «Наш День Победы» объединил всех нас - жителей Приволжского федерального округа в Год памяти и славы. В год 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.

Напомним, Пермский край принял эстафету акции 2 мая. Песню «День Победы» исполнили 20 артистов хора Пермской хоровой капеллы мальчиков совместно с солистами Пермского театра оперы и балета - Натальей Кирилловой, Владимиром Тайсаевым, Эдуардом Морозовым. Музыкальное сопровождение осуществили 48 музыкантов Оркестра русских народных инструментов Пермской краевой филармонии под управлением художественного руководителя и дирижера Галины Токаревой. На сегодняшний день видеоролик пермских артистов посмотрели более 400 тысяч жителей ПФО.

9 мая 2020 года в Приволжском федеральном округе прозвучал финальный аккорд масштабной акции «Наш День Победы». Впервые песня «День Победы» звучит на языках всех народов Поволжья и объединяет жителей регионов округа в один большой хор.