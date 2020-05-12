Ветеранам 9 мая вручили подарки волонтеры

Ветеран Великой Отечественной войны Алексей Петрович Спирин родился 27 марта 1925 года. Когда началась война, ему было 16 лет. Призвали в армию лишь в 1944-м. Сначала прошел учебу на связиста, а потом был отправлен в Польшу, в город Люблин. Воевал в армии Войска Польского в отделении связи. За службу в Польше награжден Бронзовым Крестом Заслуги, медалью «За Одру, Нису и Балтику», знаком «Грюнвальд-Берлин», но больше ценит полученный им Орден Великой Отечественной войны 2 степени и медаль «За взятие Берлина», потому как Алексей Петрович встретил Победу в Берлине. Домой вернулся лишь в 1947 году.

В День Победы Алексей Петрович вышел из квартиры во двор, чтобы послушать выступление концертной фронтовой бригады, которая специально приехала в его двор, чтобы исполнить для ветерана песни военных лет. Прибыли к нему и волонтеры, которые вручили подарок в рамках акции «Мы вместе».

Ветеран вынес на улицу свои награды и рассказал несколько случаев из своей фронтовой жизни, а также пожелал всем жить долго, мирно, дружно, любить друг друга.

Ветеранам ВОВ, принимавшим участие в боевых действиях 1941-1945 годов и проживающим в Пермском крае, с 7 по 9 мая вручали подарки в рамках проекта «Вам, родные», реализуемого на средства благотворителей, в том числе жителями Прикамья, пожертвовавшими деньги на Всероссийскую акцию «Мы вместе».

Главной целью акции «Мы вместе» является объединение всех неравнодушных жителей России для помощи пожилым и одиноким людям во время пандемии коронавируса.

9 мая волонтеры вручали ветеранам продуктовые наборы и в Осинском городском округе – Николаю Петровичу Бабушкину, Алексею Петровичу Спирину, Тамаре Александровне Сажиной, Вениамину Яковлевичу Мазунину, Афанасию Поликарповичу Литвиненко, Василию Дмитриевичу Евсину. 8 мая такой подарок вручили Евгению Ивановичу Курленкову, проживающему в поселке Лесной.

Проект «Вам, родные» реализуется в рамках Всероссийской акции «Мы вместе», организаторами которой являются Всероссийское общественное движение «Волонтеры-медики», Общероссийский народный фронт и Ассоциация волонтерских центров. В регионе проект реализуется НКО-оператором при поддержке правительства субъекта Российской Федерации. Оператором денежных средств, направляемых на реализацию проекта, на федеральном уровне является Всероссийское общественное движение «Волонтеры-медики». Проект «Вам, родные» реализуется на средства благотворителей, пожертвовавших деньги на Всероссийскую акцию «Мы вместе».