В Прикамье в муниципалитетах реагируют на посты в соцсетях в режиме онлайн

В городах и районах Пермского края власти стараются оперативно реагировать на публикации в социальных сетях. Такое поручение дал главам муниципалитетов врио губернатора Пермского края Дмитрий Махонин, предупредив, что будет особенно внимательно отслеживать, как оно выполняется в тех муниципалитетах, откуда поступает немало жалоб от людей.

Когда различные проблемы решаются оперативно, у людей повышается доверие к власти, а это очень важно.

В том, что работа с обратной связью граждан в соцсетях - полезная и эффективная практика, убедились во многих муниципалитетах Прикамья. Вот только несколько последних примеров такого "быстрого реагирования".

В Губахе почистили детскую площадку

Жители Губахи пожаловались на то, что на улице Дегтярева строители замусорили детскую площадку. В соцсетях они разместили снимки, на которых, действительно, видно: когда сошел снег, в детской зоне отдыха оказалось много мусора.

Кое-кто из губахинцев предположил, что это вина самих горожан.

- Люди сами мусорят, нужны штрафы для тех, кто до урны донести мусор не в состоянии, - написала, например, Инна Мельникова.

Однако посетитель страницы с ником Маринка Бондаренко возразила, что намусорили строители, которые возводили здесь малые архитектурные формы.

- Строительный это мусор, видно же. А убирать его кто должен? – написала она.

Вскоре жительница Губахи получила ответ городской администрации.

Городские власти быстро отреагировали на критику, разобрались в проблеме и обязали застройщика, работники которого проводили здесь строительные работы, привести детскую площадку в порядок. Уже через два дня мусора на ней не было.

В муниципалитете также сообщили телефоны, по которым можно направлять подобные жалобы. Но, как показывает практика, во многих случаях людям удобнее решать различные проблемы в режиме онлайн, а не дожидаться ответов местной администрации на свои жалобы. Поэтому-то в Прикамье и стараются сделать такую форму взаимодействия граждан и власти системной, а не практиковать ее время от времени.

В Лысьве привели в порядок центр города

В социальных сетях Лысьвы жители стали проявлять беспокойство: успеют ли прибрать их город к праздникам?

- Куда девались дворники с улиц нашего города? – в частности, написал одна из пользователей соцсетей Алена Гусева. Где необходимая для уборки техника? Где оранжевые жилеты? Вместо них по всему городу летают цветные мусорные пакеты.

В подтверждение критических замечаний горожане опубликовали фотографии замусоренных участков городских кварталов.

В администрации оперативно отреагировали на критику и сообщили, что на улицы города вышли дворники и техника. Горожанам предложили сообщать, где уборка проведена не качественно.

- В первую очередь расчищаются центральные улицы города, - сообщили в соцсети представители городской администрации. - Одни бригады работают вручную, другие - с привлечением погрузчика и трактора с ножом и щеткой.

Получается, при взаимодействии властей и граждан в режиме онлайн удается решить сразу несколько задач: проинформировать людей о той работе, которую собирается проводить администрация, и обеспечить мониторинг качества выполненных работ со стороны горожан.

Также в Лысьве после критики горожан почистили небольшой овраг на улице Перовской.

Фотографию замусоренной канавы выложил в соцсети Артем Пикулев. После того, как власти сообщили, что почистили ее, он предложил установить в этом месте бак для мусора, чтобы овраг больше не засоряли. В администрации пообещали выполнить это пожелание и сообщить об этом в отдельном посте в соцсети. Этот пример показывает, как быстро можно реагировать на предложения горожан - кому, как не им видно, каким образом можно без особых затрат повысить комфортность проживания в городе?

В микрорайоне Краснокамска восстановили освещение

Жильцы частных домов в микрорайоне Рейд Краснокамска пожаловались, что по вечерам их жилища погружаются во мрак – на их улицах давно пропал свет: провода освещения захлестнуло сильным ветром.

На странице в местной соцсети «Сплетни Краснокамска» они выложили фотографию, на которой – сплошная чернота.

- Почему нет условий для безопасного передвижения? – спросил один из пользователей соцсети.