Для пермяков открыта бесплатная линия психологической поддержки



До конца карантина бесплатно опытные психологи-волонтеры по телефону 8-800-700-88-05 консультируют всех, кто чувствует тревогу и растерянность в связи с эпидемией коронавируса и нуждается в психологической помощи.





"Если вы тяжело переживаете вынужденную самоизоляцию, испытываете тревогу за себя и своих близких, за настоящее и будущее, трудности в построении отношений, с детьми, партнером, родственниками, обращайтесь к нашим специалистам. Мы постараемся вам помочь в связи с любыми кризисными состояниями, возникшими в результате сложившейся ситуации", - говорит руководитель фонда "Волонтеры в помощь детям-сиротам" Елена Альшанская.

"На горячую линию может обратиться любой человек, которому стало тревожно из-за ситуации, связанной с коронавирусом. Тревоги могут быть связаны с тем, как изменились отношения с близкими во время самоизоляции. Кому-то приходится взять на себя заботу об учёбе детей на дому, кто-то не может договориться с пожилыми родственниками. Люди также волнуются из-за возможности заболеть или боятся, что заболеет их близкий человек, их тревожат возможные изменения на работе, сокращение оплаты или увольнение. К сожалению, мы не можем проконсультировать по социальным или медицинским вопросам, однако специалисты горячей линии могут поддержать человека, помочь сделать выбор или ослабить психологическое напряжение, в котором многие из нас сейчас находятся", - говорит психолог фонда Евгения Стратийчук.