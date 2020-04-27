В Осе проведут акарицидную обработку

Администрация Осинского городского округа 15 апреля 2020 года заключила муниципальный контракт об оказании услуг по акарицидной обработке. В рамках муниципального контракта против иксодовых клещей на открытой территории, дератизации объектов в эпидемический сезон 2020 года.

Обрабатываемая площадь составляет 42,5455 гектара. Акарицидной обработке подвергнутся следующие территории: парк Победы (ул. Ленина, Свердлова), мемориал Великой Отечественной войны (ул. Свердлова), мемориал Пугачева (ул. Ленина), площадь Комсомольская (береговая зона, ул. Комсомольская), сквер Гагарина (ул. Ст. Разина), парк Мелентьева (ул. Мелентьева, ул. Ст. Разина), парк Мира (ул. Мира), микрорайон Восточный (ул. Парковая), городской парк (ул. Мира, за санаторием-профилакторием «Жемчужина»), парк Бианки (береговая зона, ул. Бианки).

На сегодняшний день на Ярмарочной площади, в парке у Осинской ЦРБ местами все еще лежит снег. Как только снег полностью сойдет и установится сухая территория, территории начнут обрабатывать от клещей.

Что касается сельских территорий, то заявок от них на акарицидную обработку мест массового пребывания людей в администрацию Осинского городского округа не поступало. Если таковые заявки поступят, будем включать их в план по обработке территорий на следующий год.