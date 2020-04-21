Валерий Сухих оказал помощь волонтёрам партии «Единая Россия»

Депутат Законодательного Собрания передал в региональный волонтерский центр «Единой России» маски, дезинфицирующие средства, перчатки и финансовые средства на транспортные расходы добровольцам. Помимо регионального штаба, помощь получат и волонтеры всех территорий, входящих в состав округа 23: это Еловский и Бардымский муниципальные округа и Осин кий и Чайковский городские округа.

По просьбе лидеров волонтерских групп, депутат выделил средства на бензин. Многие из волонтёров пользуются личным транспортом и несут существенные расходы. Денежные средства переданы в штаб волонтёрского движения и будут распределены среди групп волонтеров, которые занимаются доставкой.

Не остаётся без внимания и предпринимательское сообщество. При содействии Валерия Сухих ООО «Еловская швейная фабрика» обеспечена дополнительными заказами: фабрика увеличила ежедневное производство до 10-12 тысяч масок.

Сейчас на территории округа 23 работает около 200 волонтеров: в Бардымском муниципальном округе – 106, в Осинском городском округе – 50, в Еловском муниципальном округе – 10. В Чайковском городском округе – 20.

Добровольцы по предварительным заявкам доставляют лекарства и продукты пожилым людям старше 60 лет, а также многодетным семьям и малоимущим семьям. Помогают с доставкой продуктовых наборов для школьников и дошкольников, обеспеченных льготным питанием. Отдельные группы волонтеров занимаются пошивом защитных масок. Другие – помогают пожилым в ремонте сантехники, электрики и других хозяйственных делах. Волонтеры работают совместно с Министерством социального развития и его территориальными отделами по доставке продуктовых наборов всем, кто попал в трудную жизненную ситуацию и семьям, состоящим на учете как попавшие в опасную жизненную ситуацию.

Жители Пермского края могут позвонить по телефонам call-центра Региональной общественной приёмной 8 (342) 236-82-29, 236-88-15, 236-79-92 и оставить заявку, вопрос, просьбу о помощи.