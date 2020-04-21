В школе искусств новые инструменты

В год своего 65-летия Осинскую детскую школу искусств ждут масштабные преобразования. Благодаря национальному проекту «Культура» учреждение приобретет новые музыкальные инструменты, оборудование и необходимые обучающие материалы. А дополнительно выделенные из федерального бюджета средства позволят произвести капитальный ремонт второго здания школы.

Напомним, в ноябре 2019 года Министерство культуры Пермского края извещало о конкурсном отборе муниципальных образований Прикамья на материально-техническое обеспечение образовательной деятельности учащихся детских школ искусств. Победителями конкурсного отбора стали 10 учреждений дополнительного образования из шести территорий Прикамья, среди них и Детская школа искусств г. Оса.

Как рассказали в школе, на выделенные средства учреждение планирует закупить пианино, скрипки фирмы «Yamaha», классические гитары, баяны «Юпитер». Также в рамках нацпроекта будет приобретено звуковое оборудование и оборудование для живописи: стеллажи для хранения мольбертов, планшеты, подсветки для мольберта, шкафы с витринами, мольберты напольные, натюрмортные стойки, магнитно-маркерные доски, этюдники, а также методическую литературу. На данный момент закупки уже идут полным ходом.

«В первую очередь хочу поздравить школы-победители, которые вошли в 2020 году в национальный проект «Культура», и поблагодарить Министерство культуры Пермского края за четкую работу по организации конкурса и своевременному переводе субсидий. Не секрет, что современные формы обучения и качественные инструменты приносят лучший результат по усвоению программ, раскрывают новые творческие возможности и перспективы», – говорит директор Осинской детской школы искусств Сергей Ожгибесов. – Я очень рад, что появились национальные проекты, которые дают нам возможность провести модернизацию инструментов, оборудования и ремонт школ. Если есть качественные методики и качественные инструменты – будет и качественный результат. Тем более, что предпрофессиональные программы предполагают успешное развитие творческой личности ребенка и поступление в средние и высшие учебные заведения по профилю».

Отметим, что помимо субсидий в рамках национального проекта «Культура», в 2020 году Осинская ДШИ также получит денежные средства на капитальный ремонт школы в рамках программы по исполнению Послания Президента РФ Федеральному Собранию. В Пермском крае в этот проект вошли еще две школы: из Кунгура и Краснокамска.

На выделенные средства ДШИ планирует отремонтировать свое второе здание, которое находится на втором этаже универмага.

Со слов руководства школы, принадлежность объекта к историческому памятнику вносит свои сложности в ремонт. В предыдущее время уже была произведена замена оконных рам, восстановлены старые оконные проемы, заменена отопительная система. В этом году планируется уставить системы водоснабжения, электроснабжения, автоматическую сигнализацию, произвести капитальный ремонт помещений.

Общая площадь составляет 452,5 кв. м. В нем будут расположены четыре класса под живопись и четыре класса под музыкальное отделение. Планируется, что здесь будут обучаться 180 учащихся, и это позволит уменьшить нагрузку на основное здание. Завершиться ремонтные работы должны уже в этом году.