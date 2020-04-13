В Осе работает штаб волонтеров

В Пермском крае продолжает работу телефон горячей линии для помощи гражданам в возрасте старше 60 лет в рамках всероссийской акции «Мы вместе».

Напомним, что именно пожилым людям необходимо строго соблюдать режим самоизоляции. Любой пожилой человек 60+ или испытывающий сложности с передвижением может попросить купить и доставить ему необходимые продукты, лекарства и товары первой необходимости. Телефон горячей линии 8 800-200-34-11 работает круглосуточно.

Звонок поступает в федеральный колл-центр, потом информация направляется в регионы. Волонтеры связываются с заявителем, уточняют список покупок и время визита. Все покупки доставляют до квартиры, а после заявитель расплачивается с ребятами по чеку. В квартиры волонтеры не заходят, соблюдают все меры безопасности, чтобы не подвергать пожилого человека опасности. Ребята работают исключительно в масках и перчатках, используют антисептические средства, соблюдают дистанцию.

Для защиты от мошенников каждой заявке присваивается идентификационный номер, волонтер обязан при визите назвать его.

Прикамцы активно включились во всероссийскую акцию #МыВместе. Всё больше граждан и организаций, которые хотят помогать другим в период эпидемии коронавируса, становятся волонтёрами. На сегодняшний день в 44 муниципалитетах края развернуты региональные штабы акции #МыВместе. На сайте по адресу мывместе2020.рф каждый может предложить свою помощь, стать волонтёром, узнать полезные новости. Уже сейчас крупные компании организуют горячие линии, предоставляют юридические консультации, обеспечивают доступ к бесплатным сервисам для удалённой работы и онлайн-обучения. Сформированная в обществе культура добрых дел сегодня реализуется в конкретных проектах: это общие усилия и новые возможности, открывшиеся вопреки эпидемии.

Организации в разделе «Предложить помощь» могут разместить информацию о ресурсах, которыми они готовы поделиться, — продуктах, средствах, услугах и др. Также любой желающий может присоединиться к добровольческому сообществу (кнопка «Стать волонтёром») и узнать о возможностях оказания адресной поддержки тем, кому она особенно необходима в сложившихся обстоятельствах. Помимо этого, на сайте можно узнать позитивные новости о добрых инициативах и реальных поступках – В связи со сложившейся ситуацией работа занимает не так много времени, поэтому свободное время я стал отдавать во благо пожилым гражданам. Ну и, конечно, просто люблю помогать людям, — рассказывает волонтёр из Перми Михаил Беляев. Если в Перми волонтерский штаб полностью «укомплектован», то в отдаленных территориях есть высокая потребность в волонтёрах, особенно в «мобильных», имеющих личный автотранспорт. Заявку на участие в волонтёрских программах можно оформить на сайте мывместе2020.рф.

Это не единственная форма поддержки пожилых людей в Пермском крае. Для одиноких граждан старше 65 лет в Перми осуществляется доставка льготных лекарств на дом. Для этого необходимо обратиться по телефону горячей линии скорой социальной помощи 8-800-100-83-05.

Кроме того, сотрудники муниципального предприятия «Ветеран», которые осуществляют доставку пенсий на дом, раздают пожилым людям информационные листовки, их выдано более 10 тысяч.

Также Почта России сообщает, что в апреле почтальоны принесут пенсии и пособия всем получателям на дом. Лишь 4 процента получающих пенсии клиентов Почты России Пермского края до сих пор лично приходят за выплатами в отделения связи, но в апреле идти на почту не придётся — почтальон доставит пенсии и пособия на дом в установленный день выплаты.

По телефону контактного центра 8-800-100-00-00 жители региона могут также оставить заявку на доставку товаров первой необходимости из ассортимента отделений почтовой связи и оплату коммунальных услуг у почтальонов, оборудованных мобильным почтово-кассовым терминалом (МПКТ). С его помощью можно произвести платежи за услуги ЖКХ, связи, а также воспользоваться услугами Почты России.

В Осинском городском округе создан штаб волонтерства. Его курирует замглавы округа Алексей Юрьевич Садилов. Волонтеров – 54 человека, задействованы 20. Волонтеры занимаются доставкой продуктов питания, лекарств, выносят мусора, развозят рецепты, осуществляют доставку фельдшеров на дом, раздают бесплатно маски. Волонтеры работают по всему округу ­– и по городу, и в сельских населенных пунктах. За две недели за помощью к волонтерам обратились более 100 человек.

– Почему мы пошли помогать? Хочется поддержать людей, особенно пожилых, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, – говорит руководитель волонтерского движения Ольга Мочалова. – Мы видим, что усилия не напрасны, и наши волонтеры, в основном молодые ребята, чувствуют, что они нужны осинцам.

Обращения на оказание помощи принимаются по следующим телефонам: Единая дежурная диспетчерская служба – 4-66-99, социальные участковые – 4-63-22, руководитель волонтерского движения – 8-9028320175.