В Пермском крае вручают юбилейные медали ветеранам

С каждым годом их, прошедших ужасы и утраты Великой Отечественной войны, приблизивших День Победы и отстоявших мир на Земле, становится всё меньше. Поэтому государство окружает заботой и вниманием наших дорогих ветеранов. В Год 75-летия Победы и накануне празднования одного из самых главных праздников страны в соответствии с Указом Президента РФ Владимира Путина ветеранам ВОВ выдаются юбилейные медали.

Отметим, что на сегодняшний день в Пермском крае проживают 14,6 тысяч ветеранов, из них 13,4 тысяч – тружеников тыла, 737 – участников ВОВ, 149 – жителей блокадного Ленинграда, 285 – несовершеннолетних узников фашизма.

В Осинском городском округе проживают 186 ветеранов и тружеников тыла. На сегодняшний день практически все они удостоены внимания представителей власти.

Задолго до введения в крае режима самоизоляции юбилейные медали «75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» в домашней обстановке вручили глава Осинского городского округа Алексей Григорьев, прокурор Равиль Кучукбаев, военком Дмитрий Щербинин, помощник депутата по 23 округу Законодательного Собрания ПК Валерия Сухих, начальник МТУ № 5 Минсоцразвития ПК Татьяна Коромыслова. Из уст представителей власти в адрес ветеранов прозвучали слова благодарности за жизненный путь, за личный вклад в общую Победу, за те силы и энергию, которые были ими потрачены ради процветания будущих поколений. А участники агитбригады Осинского центра культуры и досуга – девушки в гимнастерках и пилотках – под гармонь исполнили песни военных лет, подарив виновникам торжества минуты радости.

Нелегкая солдатская судьба выпала на долю осинского ветерана Вениамина Мазунина. На фронт вместе с земляками он ушел в 1943 году. В ноябре 1944-го попал на передовую, а в феврале победного 1945-го получил ранение. После госпиталя, залечив раны, снова пополнил армейские ряды и служил в Германии еще долгих семь лет.

Парадный пиджак ветерана тяжел от множества наград. Самые значимые и дорогие сердцу Вениамина Яковлевича – медали «За победу над Германией», «За отвагу», медаль Жукова, орден Отечественной войны I степени, памятный знак «Фронтовик 1941-1945 гг.».

24 марта этого года Вениамину Мазунину исполнилось 94 года. Накануне дня рождения ветерану вручили юбилейную медаль. Теперь и она займет почетное место среди других наград. Этот момент растрогал Вениамина Яковлевича до слёз.

В 2020 году в Пермском крае также вручаются региональные памятные знаки детям войны. Их получат более 150 тысяч жителей Прикамья, в их числе 1357 – осинцев. «Памятный знак Пермского края предназначен тем людям, которые в силу возраста не принимали участие в военных действиях: им тогда ещё не исполнилось 18 лет. Они совершили большой подвиг при восстановлении государства после войны», – пояснил губернатор Прикамья Дмитрий Махонин. Почетные знаки Пермского края, как и юбилейные медали, будут вручены до 9 Мая.

По поручению Президента РФ Владимира Путина в юбилейный год Великой Победы будут повышены выплаты к 9 Мая. Ветераны Великой Отечественной войны и труженики тыла Прикамья получат по 75 тысяч рублей и 50 тысяч рублей соответственно. Замечу, что ранее такие выплаты составляли по 10 тысяч и 5 тысяч рублей соответственно. Средства поступят до майских праздников, уже в апреле.

Кроме того, в регионе принят законопроект, который утверждает дополнительные меры социальной поддержки ветеранам Пермского края. Документ предусматривает предоставление ежегодной денежной выплаты, приуроченной к Дню Победы. Её смогут получить пермяки, награжденные знаком «Жителю блокадного Ленинграда», труженики тыла, бывшие несовершеннолетние узники фашизма и граждане, работавшие на объектах ПВО, строительстве оборонительных сооружений.

Ветеранам оказывается всесторонняя социальная поддержка. Это, в частности, ежемесячные выплаты, льготы по жилищно-коммунальным услугам, бесплатная помощь при подключении к цифровому телевидению, льготная газификация. Стоит отметить, что ветераны имеют право на бесплатное предоставление социальных услуг на дому, бесплатную реабилитацию, снижение размера оплаты за стационарное социальное обслуживание (50% от среднего дохода). За каждым ветераном закреплен социальный участковый, который помогает в адресном решении вопросов. В рамках медицинского сопровождения ветеранам в Прикамье предоставляется регулярная диспансеризация (в этом году её прошли почти 4000 человек), еще 4000 ветеранов прошли лечение в Госпитале ветеранов. Более 1000 ветеранам регулярно оказывается социальная помощь от соцработников, организован прием узких специалистов на дому и обеспечение лекарствами.

Глава региона Дмитрий Махонин поручил освободить участников и инвалидов Великой Отечественной войны, постоянно зарегистрированных на территории Пермского края, от платы за вывоз мусора. Надо сказать, такая мера социальной поддержки начала действовать с января 2020 года. По поручению губернатора региональный оператор по обращению с отходами ПКГУП «Теплоэнерго» выполнит перерасчет для ветеранов за предыдущие месяцы. Перерасчет будет выполнен автоматически, и самим жителям не нужно писать заявление в адрес «Теплоэнерго».

Ранее глава Пермского края Дмитрий Махонин предложил направить дополнительные деньги в размере 360 млн рублей на три года для оказания социальной поддержки ветеранам и труженикам тыла. Например, в бюджете региона предусмотрят 20 млн руб., на которые 200 тружеников тыла смогут привести свои квартиры и дома в порядок.

На одном из заседаний Правительства Пермского края глава региона Дмитрий Махонин заявил, что повышение благосостояния граждан является ключевой задачей всех министерств краевого правительства.

Татьяна ЕЛОВИКОВА

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