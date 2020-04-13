В Прикамье продолжат создавать доступную среду для инвалидов

инвалидов при губернаторе 17 марта, на Совете по делам Пермского края обсудили доступность городской среды для людей с ограниченными возможностями здоровья.

Сейчас в крае насчитывается порядка 1,5 тыс. объектов, соответствующих потребностям инвалидов. Ежегодно этот показатель увеличивается на 5%. В 2020 году планируется обустроить еще порядка 120. Всего до 2027 года более доступными для людей с ОВЗ станут 2,5 тыс. объектов образования, здравоохранения, соцзащиты, занятости, спорта, культуры, транспорта.

Глава Прикамья Дмитрий Махонин отметил, что создание комфортной среды для людей является приоритетным направлением для краевых властей. По его словам, важно, чтобы как можно больше детей могли заниматься в кружках, секциях, ездить в детские лагеря, чтобы жители с ограничениями по здоровью могли получать образование, профессию, были полноценными членами общества.

Особое внимание в ходе заседания уделили доступности общественного транспорта и улично-дорожной сети. По словам заместителя главы администрации Перми Людмилы Гаджиевой, основная цель этого направления – обновление подвижного состава, чтобы услуги для всех жителей, в том числе маломобильных групп населения, были наиболее комфортными и безопасными.

«Ежемесячно весь транспорт проверяется на работоспособность оборудования для перевозки маломобильных групп населения. В новых контрактах будут предусмотрены все необходимые требования к транспортным средствам, которые должны облегчить перевозку маломобильных граждан, а также будут предусмотрены штрафные санкции за их несоблюдение. К концу года 95% автобусов должны быть готовы к перевозке маломобильных групп населения», – подчеркнула она.

Оценка доступности объектов проводится и в муниципальных образованиях региона. Так, 20 муниципалитетов выполнили показатель по доступности приоритетных объектов, среди них Чернушинский и Юрлинский районы и Кудымкар. При этом в Уинском и Карагайском районах нет доступных для инвалидов объектов.

«Просим усилить общественный контроль в этом вопросе, привлекать для корректировки реестра приоритетных объектов общественные организации, – отметил министр социального развития Пермского края Павел Фокин. – Именно общественные организации могут и должны быть инициаторами и активными участниками процесса организации доступной среды».

Также особое внимание в ходе Совета уделили обустройству бесплатных парковочных мест для инвалидов в столице Прикамья. Президент общественной организации защиты прав детей-инвалидов и их семей «Счастье жить» Анастасия Гилёва отметила, что в связи с тем, что в городе на данный момент недостаточно парковок для инвалидов, они вынуждены парковаться на других местах. Таким образом, они лишаются льготы и вынуждены либо оплатить парковку, либо заплатить штраф. В связи с этим Анастасия Гилёва обратилась с просьбой освободить на законодательном уровне от уплаты штрафов машины со знаком «Инвалид», припарковавшиеся не в специализированных местах, до момента обеспечения достаточного количества соответствующих парковочных мест.

Глава Пермского края Дмитрий Махонин поручил краевому правительству совместно с администрацией Перми проработать вопрос и на ближайшем Совете по делам инвалидов представить результаты.

Жители Пермского края могут оставить обратную связь на информационном ресурсе «Карта доступности». Там собрана информация о муниципальных и краевых объектах для людей с ограниченными возможностями здоровья. На этом ресурсе можно оставить сигнал о недоступности объекта, чтобы собственник принял меры для его адаптации. В апреле сервис будет интегрирован с порталом «Управляем вместе».