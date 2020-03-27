Обращение главы Осинского городского округа

Глава Осинского городского округа Алексей Григорьев обратился к осинцам по поводу предотвращения распространения коронавирусной инфекции:

- Уважаемые жители и гости Осинского городского округа!

Сегодня для жителей всей страны возникла серьёзная опасность - распространение коронавирусной инфекции.

Мы все следим за цифрами, как в масштабах страны, так и в нашем крае. На сегодня в Перми 10 заболевших. На территории Осинского городского округа в настоящее время инфицированных нет.



Стоит отметить, что мы принимаем и будем принимать все меры, чтобы защитить жителей от возможного распространения новой коронавирусной инфекции. В связи с этим, прошу соблюдать спокойствие, доверяйте лишь официальным источникам информации.

Основная опасность коронавируса в том, что он распространяется очень быстро. Его легко подхватить, намного легче, чем грипп и другие вирусные заболевания.

В связи с этим:

1) Убедительно прошу граждан старше 65 лет поберечь себя и изолироваться в домашних условиях.

2) Прибывшие из-за рубежа жители обязаны самоизолироваться, пройти карантин в течение 14 дней.

3) При появлении первых респиратОрных симптомов незамедлительно обратиться за медицинской помощью на дому, без посещения медицинских организаций.

4) На территории Осинского городского округа приостановлено проведение любых спортивных, культурных и досуговых мероприятий.

5) Дошкольное образование - детские сады закрыты, но работают дежурные группы, принимающие детей, родители которых работают в сфере жизнеобеспечения. В школах продолжаются каникулы до 6 апреля. Для малообеспеченных семей и детей с ограниченными возможностями здоровья организуется сухой паек. Школы занимаются формированием и выдачей продуктов питания. В дальнейшем школы перейдут на дистанционное обучение. Дети до 16 лет не должны находиться на улице без сопровождения взрослых.

6) Приостанавливается деятельность ночных клубов, дискотек, организаций общественного питания, за исключением дистанционной торговли.

7) Приостановлен доступ в здание администрации Осинского городского округа кроме муниципальных служащих администрации. Личный прием ведется дистанционно.

Обращаюсь ко всем жителям округа: соблюдайте меры профилактики, проявите заботу о своём здоровье и здоровье близких! Уверен, сообща мы сумеем противостоять любой инфекции.