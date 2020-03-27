В Осе прошел конкурс чтецов "Живая классика"

19 марта в Центре детского творчества состоялся муниципальный этап Всероссийского конкурса юных чтецов «Живая классика», где отрывки из прозаических произведений наизусть читали школьники с пятого по одиннадцатый класс. Прозвучали строки из произведений «А зори здесь тихие…», Надежды Тэффи «Шляпка», Виктора Астафьева «Последний поклон» и даже из книги местного автора Марии Богатыревой «Азинский самородок».

В состав жюри вошли почетный работник образования, филолог Ольга Одинцова, научный сотрудник Осинского краеведческого музея Анна Соколова и главный редактор газеты "Осинское Прикамье" Ольга Сёмина.

В итоге победителями признаны Екатерина Фролова (СОШ №2) среди 5-6 классов, Елена Молчанова (СОШ №4) - чреди 7 классов, Виктория Лунегова (СОШ №3) среди 8 классов, Матвей Стариков (СОШ №2) среди 9 классов, Юлия Мальцева (СОШ №2) и Луиза Миняшева (СОШ №2) - среди 10-11 классов. Луиза Миняшева, Юлия Мальцева и Елена Молчанова. представят наш город на краевом этапе конкурса.

Конкурс «Живая классика» – крупнейший конкурс детской художественной декламации. Ежегодно в проекте принимают участие 2,5 млн школьников из 85 регионов России и 60 стран мира. В Осе проводится в пятый раз, и каждый раз собирает все больше участников. Победить в нем трудно, но очень почетно. Конкурс проходит среди школьников во всех регионах Российской Федерации и за рубежом. Конкурс «Живая классика» проходит под патронатом Министерства просвещения и с использованием гранта Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества, при поддержке Министерства культуры Российской Федерации и Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям. Планируется, что 2 июня на Красной площади будут объявлены имена лучших русскоязычных юных чтецов мира. В этот день на главной сцене фестиваля пройдет суперфинал Международного конкурса юных чтецов «Живая классика». 11 лучших участников из разных регионов России и стран мира поборются за звание победителя и путевку в летний лагерь «Живая классика» в Сочи.