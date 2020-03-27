В Пермском крае из-за угрозы коронавируса введён особый режим

Глава Пермского края Дмитрий Махонин заявил, что в Прикамье должны и будут предприниматься все меры для защиты от коронавируса. Для оперативного​ решения вопросов​ штаб по предотвращению распространения коронавирусной инфекции, который возглавил глава региона, будет собираться ежедневно.​ ​

По словам Дмитрия Махонина, главная задача краевых властей сейчас – минимизировать возможность проникновения вируса на территорию региона. «Для того чтобы обезопасить жителей, мы усиливаем меры контроля в первую очередь на въезде в​ регион. Теперь в аэропорту будут проверять состояние здоровья пассажиров всех рейсов, а не только международных – мы понимаем, что наши земляки и гости могут приезжать к нам через другие крупные города. Помимо этого, мы выступим с инициативой на федеральный уровень, чтобы подобные меры предосторожности были введены и на железнодорожных перевозках», – обозначил глава Пермского края и добавил, что «утренний фильтр», который во время эпидемии ОРВИ и гриппа вводят в детских садах и школах, должен быть распространен на колледжи и вузы.​



Рекомендации по дезинфекции помещений даны во все точки массового скопления людей: торговые центры, кинотеатры. Отдельно глава региона остановился на личной бдительности людей: «Важно, чтобы жители не игнорировали предупреждения и пользовались мерами предосторожности – носили маски, наблюдали за своим состоянием, здоровьем близких и окружающих. От этого зависит безопасность всего региона».​



Штаб предупреждения распространения коронавируса разработал план действий по трем этапам: превентивный, режим повышенной готовности и особый режим. На данный момент случаев заболевания​ коронавирусной​ инфекцией в Пермском крае нет. Чтобы избежать случаев заражения, в регионе ограничены международные мероприятия. Часть из них могут быть отменены, некоторые пройдут без зрителей. Министерство здравоохранения и Роспотребнадзор Прикамья просят жителей отнестись к принимаемым мерам с пониманием.​

По итогам заседания Дмитрий Махонин дал поручение Минздраву совместно с Минфином проработать вопрос закупки средств персональной безопасности и оборудования на средства резервного фонда.​ ​