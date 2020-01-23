На Осинском машзаводе собрана буровая установка

22 января в Осе была презентована установка разведывательного бурения, которая была полностью изготовлена и собрана на Осинском машиностроительном заводе.

Установка буровая УРБ-3А3 13И – это самоходная передвижная установка, предназначенная для бурения роторным способом структурно-поисковых скважин на нефть, газ, скважин сельскохозяйственного и промышленного водоснабжения, водопонижения с прямой промывкой забоя в породах мягкой и средней твердости. Она способна бурить скважины глубиной до 600 метров.

­­­– Первая установка отправится в Читинскую область. Уже есть следующие заказы, и, надеюсь, после презентации и успешно проведенных испытаний, спрос на установки увеличится, – делится планами генеральный директор ООО «Осинский машиностроительный завод» Дмитрий Патокин.