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На Осинском машзаводе собрана буровая установка

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22 января в Осе была презентована установка разведывательного бурения, которая была полностью изготовлена и собрана на Осинском машиностроительном заводе.

Установка буровая УРБ-3А3 13И – это самоходная передвижная установка, предназначенная для бурения роторным способом структурно-поисковых скважин на нефть, газ, скважин сельскохозяйственного и промышленного водоснабжения, водопонижения с прямой промывкой забоя в породах мягкой и средней твердости. Она способна бурить скважины глубиной до 600 метров.

­­­– Первая установка отправится в Читинскую область. Уже есть следующие заказы, и, надеюсь, после презентации и успешно проведенных испытаний, спрос на установки увеличится, – делится планами генеральный директор ООО «Осинский машиностроительный завод» Дмитрий Патокин.

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