Максим Решетников выступил перед представителями муниципалитетов

20 января на площадке Законодательного Собрания прошло расширенное заседание Совета представительных органов муниципальных образований.

В мероприятии приняли участие депутаты представительных органов и главы муниципальных образований, депутаты Законодательного Собрания Пермского края, руководители краевых ведомств. В ходе встречи губернатор Пермского края Максим Решетников представил основные шаги по реализации национальных проектов на уровне региона, поделился планами на предстоящий год и ответил на вопросы из зала.

Губернатор остановился на предварительных итогах реализации национальных проектов с точки зрения взаимодействия региональных и муниципальных властей. «Муниципальная тема вернулась в основную федеральную повестку. И здесь вопрос в интеграции муниципальных властей для выполнения национальных проектов, - подчеркнул губернатор. - С 2016 по 2018 годы объем поддержки муниципалитетов вырос в два раза, до 27 млрд рублей. В 2020 году вместе с федеральными средствами краевой казны направлено 33 млрд на выполнение различных муниципальных программ. Это и дополнительная ответственность, в том числе, и по направлению национальных проектов».

Среди приоритетов глава региона назвал вопросы благоустройства территорий. По его словам за три года в Пермском крае было благоустроено 1422 двора, 317 общественных территорий на общую сумму более 3 млрд рублей. В 2020 году в планах благоустроить 261 объект.

Еще одним из показателей повышения качества жизни назван проект по строительству региональных дорог и дорог местного значения. В 2019 г. в крае уже отремонтировано порядка 900 км дорог. При ремонте дорог применяется комплексный подход - устанавливаются светофоры, тротуары, шумозащитные экраны, барьерные ограждения, трамвайные пути в региональных и муниципальных проектах. За последние три года расходы на строительство и ремонт муниципальных дорог увеличены в 4 раза.

Более доступным для жителей сельских территорий становится газ. С начала 2017 г. было газифицировано почти 18 тысяч домов.

При этом самым важным для муниципальной власти, по мнению губернатора, остается «постоянное взаимодействия с людьми и выстраивание конструктивного, спокойного диалога между представительными органами и исполнительной властью на местах».

Среди вопросов, которые прозвучали от территории - темы поддержки среднего и малого предпринимательства, социальной поддержки молодых семей, развитие сети мобильной и интернет связи на территории сельских поселений, строительство очистных сооружений, сельская ипотека, вопросы дополнительного образования и другие.

Комментируя итоги встречи, спикер краевого парламента Валерий Сухих отметил, что разговор «показал взаимную заинтересованность муниципалитетов и краевой власти»: «В настоящее время в крае серьезные усилия направлены на увеличение бюджетных возможностей территорий. У нас сегодня практически нет муниципальных образований с дефицитным бюджетом. Растут объемы субсидий на развитие инфраструктуры территорий. Серьезно увеличены суммы на проекты инициативного бюджетирования, которые также решают многие вопросы местного значения. Также значительные средства из федерального бюджета направлены на решение социальных вопросов муниципальных образований. И сегодня, имея такие ресурсы, муниципальная власть должна со всей ответственностью подойти к решению тех задач, которые стоят перед ней. При этом ответственность должна быть именно перед жителями. Как сказал Президент, «все, в конечном счете, решают люди». Повышение качества жизни в каждой территории края – вот главный приоритет работы региональных и муниципальных чиновников, всех депутатов», - резюмировал Валерий Сухих.

Михаил Петров, председатель Думы Кудымкарского муниципального округа: «Сегодня мы обсудили вопросы, которые касаются не отдельных территорий, а весь край, все муниципальные образования. Это и формирование дорожного фонда, строительство социальных и культурных объектов, поддержка молодых семей. Наша территория прошла через преобразование в муниципальный округ. Теперь перед нами стоит задача научиться работать без поселений. Мы почувствовали дополнительные вливания финансовых средств со стороны регионального бюджета. Теперь нужно эффективно использовать их, чтобы проживающие в Кудымкарском районе люди увидели позитивные изменения.

В первую очередь перед нами лежат задачи по социальному развития села, чтобы сельчане хотели возвращаться в родные территории».

Сергей Аликин, председатель Земского Собрания Карагайского муниципального района: «Такое общение я оцениваю очень положительно, потому что прямое общение губернатора с депутатами территорий, прежде всего поселенческого и района уровня, необходимо. Сегодня есть вопросы, на которые важно услышать ответы из «первых уст». Тем более, что многие из территории начали или проходят процесс преобразования своих муниципалитетов. Население волнуют вопросы программного развития преобразованных территорий, улучшения дорожного фонда и многие другие вопросы. Карагайский район на протяжении трех лет активно участвует в реализации нацпроекта «Создание комфортной городской среды». Здесь мы благоустроили 14 дворовых территорий. Наши жители увидели, что при их непосредственном участии с привлечением региональных и федеральных средств могут осуществляться благоустройство общественных пространств».

Михаил Шипулин, председатель Думы Ординского муниципального округа: «Мы должны сегодня работать на одну общую цель – быть ближе к жителям Прикамья. После укрупнения территорий нельзя оставлять людей один на один с собой. Сегодня, например, и среди наших жителей есть много инициативных граждан, которые готовы поработать совместно по программам инициативного бюджетирования и территориальному общественному самоуправлению».