Претенденты на главу Осинского городского округа

15 января закончился срок выдвижения претендентов на конкурс по отбору главы Осинского городского округа. Заявились девять человек.

Это глава Осинского района Яков Лузянин, врио главы Осинского городского округа Алексей Григорьев, экс-директор МБОУ «Комаровская средняя общеобразовательная школа» Павел Васенин, директор ООО «Регион-Трейд-3» Сергей Занин, экс-заместитель главы Большесосновского района Татьяна Бушуева, начальник отдела эксплуатации СТУ Сергей Винокуров, заместитель главы администрации Осинского района Андрей Фотин, депутат Думы Осинского городского округа Армен Бежанян, экс-председатель Земского собрания Осинского района Светлана Карташова. Сейчас начинает работу конкурсная комиссия, которая отберёт кандидатов, и уже депутаты Думы Осинского городского округа проголосуют за того самого. Кто сможет заручиться большинством голосов, тот и станет главой. Голосование состоится 3 февраля 2020 года.