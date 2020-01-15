ДТП с участием несовершеннолетнего ребенка.

9 января около 20 час. 05 мин. в Осинском районе произошло дорожно-транспортное происшествие. По автодороге Болгары-Юго-Камский-Крылово со стороны села Крылово в направлении посёлка Юго-Камский двигался автомобиль «Volvo FM Truck», под управлением водителя 1960 года рождения.



По предварительной информации, на 61 км трассы водитель по неустановленной причине выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с автомобилем «VolkswagenTiguan». В результате ДТП водитель автомобиля «VolkswagenTiguan» получил травмы, а десятилетнему пассажиру была оказана разовая медицинская помощь.



В настоящее время по факту ДТП проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.



Госавтоинспекция Осинского муниципального района рекомендует водителям быть крайне внимательными на дороге, строго соблюдать установленный скоростной режим, выбирать безопасную дистанцию и интервал между автомобилями, а также избегать резких маневров, которые могут привести к потере контроля над автомобилем.



МО МВД России «Осинский»