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ДТП с участием несовершеннолетнего ребенка.

Новости

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9 января около 20 час. 05 мин. в Осинском районе произошло дорожно-транспортное происшествие.  По автодороге Болгары-Юго-Камский-Крылово со стороны села Крылово в направлении посёлка Юго-Камский двигался автомобиль «Volvo FM Truck», под управлением водителя 1960 года рождения.


По предварительной информации, на 61 км трассы водитель по неустановленной причине выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с автомобилем «VolkswagenTiguan». В результате ДТП водитель автомобиля «VolkswagenTiguan» получил травмы, а десятилетнему  пассажиру была оказана разовая медицинская помощь. 

В настоящее время по факту ДТП проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Госавтоинспекция Осинского муниципального района рекомендует водителям быть крайне внимательными на дороге, строго соблюдать установленный скоростной режим, выбирать безопасную дистанцию и интервал между автомобилями, а также избегать резких маневров, которые могут привести к потере контроля над автомобилем.

МО МВД России «Осинский»

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