Срок подачи заявок на Строгановскую премию продлён до 31 марта

В конце 2005 года Пермское землячество учредило общественную награду — Строгановскую премию — за выдающиеся достижения пермяков, прославивших своими добрыми делами родной край и его жителей. Выдающимися достижениями считаются конкретные достижения претендентов на премию, получившие высокую оценку государственных органов, общественности и СМИ. Решение о присуждении премии принимает Правление Пермского землячества.

5 декабря 2019 года по инициативе председателя правления РОО «Пермское землячество» Андрея Кузяева, принято решение начать конкурсную процедуру с 1 января 2020 года. В этот раз срок подачи заявок на Строгановскую премию продлен до 31 марта. Заявить кандидата на получение Строгановской премии можно в течении ближайших трех месяцев.

Об этом на пресс-конференции сообщили представители Пермского землячества. При этом самовыдвижение на премию традиционно невозможно, добавили члены правления. Но выдвинуть кандидат может любой житель Прикамья или организация.

Неизменным останется количество номинаций - шесть. Помимо награды «За честь и достоинство», награду получат лауреаты номинаций за достижения в общественной деятельности, экономике и управлении, науке и технике, культуре и искусстве, спорте. Торжественное награждение победителей запланировано на первую декаду июня на съезде землячества, который пройдет в Москве.

Премия лауреата составит 500 тыс. руб. Также победитель получит бронзовую скульптуру Аники Строганова и серебряный знак лауреата Строгановской премии.

Список экспертов комиссии, предлагающих лауреатов, будет опубликован на сайте Пермского землячества 1 января.

Игорь Шубин, первый заместитель председателя правления РОО «Пермское землячество»:

- По пяти номинациям важны достижения ушедшего 2019 года. А в номинации «За честь и достоинство» мы рассматриваем человека всесторонне, берем во внимание его общественную деятельность в целом.

Георгий Ткаченко, член правления РОО «Пермское землячество»:

- Уже в 15-й раз мы запускаем процедуру выбора номинантов Строгановской премии и каждый раз присутствует некоторое волнение. Планка поднята уже очень высоко и удержать ее на прежнем уровне — большая ответственность. На церемонии вручения Строгановской премии мы убеждаемся, что Пермский край — это место рождения талантов. Мы уверены в том, что этот год не станет исключением, поэтому мы хотим призвать общественность участвовать, выдвигать своих номинантов и пусть победят самые достойные!

Пермское землячество просит всех жителей Пермского края активно принять участие в выдвижении достойных кандидатур и голосовании на сайте землячества http://xn--b1afaaaktleeshbpqir1gsh.xn--p1ai/award/