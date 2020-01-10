Прием документов на главу округа продлится до 15 января

На 10 января, как сообщает издание "Коммерсант-Прикамье", документы на конкурс по отбору главы Осинского городского округа подали три человека: врио главы муниципалитета Алексей Григорьев, экс-директор МБОУ «Комаровская средняя общеобразовательная школа» Павел Васенин и бывший заместитель главы Большесосновского района Татьяна Бушуева. Прием заявок заканчивается 15 января.



Конкурс на пост главы Осы был объявлен повторно. Так как ранее депутаты Осинской думы приняли положение о конкурсе значительно отличающееся от предложенного администрацией губернатора Пермского края. Думцы выбрали председателем комиссии спикера думы Михаила Алатырева. Кроме того, согласно положению, заседание комиссии считалось правомочным, если на нем присутствует не менее половины членов комиссии, включая председателя. Таким образом, комиссия могла провести конкурсный отбор без участия краевых властей. В администрации губернатора посчитали это положение незаконным и не стали делегировать своих представителей в комиссию. После чего, дума отменила конкурс и назначила новый.