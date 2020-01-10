Стартовал приём заявок на конкурс социальных и культурных проектов Компании "ЛУКОЙЛ"

В Перми стартовал 19-й конкурс социальных и культурных проектов Компании «ЛУКОЙЛ» в Пермском крае, Удмуртской республике и Республике Башкортостан. В нём принимают участие авторы проектов, реализуемых в районах производственной деятельности Компании «ЛУКОЙЛ»: 30 муниципальных образованиях Пермского края, Татышлинском районе Башкортостана и муниципальных образованиях Удмуртии.

Отбирать лучшие идеи будут в трёх традиционных номинациях: «Духовность и культура», «Экология» и «Спорт». Основными критериями оценки проектов станут актуальность решаемой проблемы и её значимость для развития территорий, наличие собственных или привлеченных для реализации проекта средств, а также степень участия в реализации населения территорий.

Разработанные проекты принимаются на конкурс с 17 февраля по 2 марта региональными представителями в территориях производственной деятельности Компании. В марте эксперты назовут победителей, которые получат на реализацию своих идей денежные гранты. В январе в территориях конкурса пройдут семинары и консультации с его организаторами, там можно будет узнать, как правильно оформить документы и подать заявку на конкурс, а также познакомиться с требованиями к проектам.