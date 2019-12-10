Памятка для владельцев крупного рогатого скота по профилактике лейкоза

Ветеринарная инспекция Пермского края предупреждает владельцев крупного рогатого скота о профилактики ветеринарных заболеваний, а в частности, лейкоза.

Лейкоз крупного рогатого скота – хроническая инфекционная болезнь с необратимым процессом, вызываемая вирусом лейкоза крупного рогатого скота (ВЛКРС), протекающая в начале бессимптомно, а затем проявляющаяся лимфоцитозом или образованием опухолей в кроветворных и других органах и тканях.

Возможный источник инфекции – больные и инфицированные вирусом лейкоза крупного рогатого скота животные. Факторами передачи являются кровь, молоко и другие секреты и экскреты, содержащие лимфоидные клетки, инфицированные вирусом лейкоза крупного рогатого скота. Заражение происходит при совместном содержании здоровых животных с больными или инфицированными вирусом лейкоза крупного рогатого скота.

Молоко от инфицированных коров и других коров оздоравливаемого стада допускается использовать внутри хозяйства после пастеризации в обычном технологическом режиме. Молоко и молочные продукты от больных лейкозом коров запрещено реализовать в свободной продаже. Больные лейкозом животные подлежат убою. Вакцинопрофилактики и средств лечения животных при данном заболевании нет.

С целью недопущения заноса и распространения болезни в личные подсобные хозяйства владельцем животных НЕОБХОДИМО:

- приобретать, продавать крупный рогатый скот только после проведения диагностических исследований, в т.ч. на лейкоз, и при наличии ветеринарных сопроводительных документов, выдаваемых государственными учреждениями ветеринарии, которые подтверждают здоровье животных, благополучие местности по особо опасным инфекционным заболеваниям;

- вновь поступивших животных карантинировать в течение 30 дней для проведения серологических, гематологических и других исследований и обработок;

- обрабатывать поголовье крупного рогатого скота против кровососущих насекомых, гнуса;

- по требованию ветеринарных специалистов предъявлять животных для проведения обязательных противоэпизоотических мероприятий (отбор проб крови для диагностических исследований на лейкоз), предоставлять все необходимые сведения о приобретенных животных;

- выполнять требования ветеринарных специалистов по соблюдению правил по профилактике и борьбе с лейкозом крупного рогатого скота.

В случае установления ограничительных мероприятий по лейкозу крупного рогатого скота НЕ ДОПУСКАТЬ:

- совместное содержание инфицированных и здоровых животных в животноводческих помещениях;

- совместный выпас инфицированных и здоровых животных в пастбищный период; - осеменение коров и телок методом вольной случки;

- несвоевременный вывод из стада и сдачу на убой больных животных;

- выпойку молока телятам от инфицированных коров без пастеризации (кипячения);

- продажу крупного рогатого скота без проведения лабораторных исследований на лейкоз;

- продажу молодняка полученного от инфицированных ВЛКРС животных. Своевременно информируйте государственную ветеринарную службу района обо всех случаях заболевания животных с подозрением на лейкоз.

По вопросам профилактики лейкоза и вакцинации крупного рогатого скота обращайтесь в территориальные управления Россельхознадзора по Пермскому краю (тел. горячей линии тел. (342) 297-97-98) или в Государственную ветеринарную инспекцию Пермского края (г. Пермь, бульвар Гагарина, д.10, тел. (342) 265 54 56).