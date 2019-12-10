Спортплощадка на радость детям

Развитие физической культуры и спорта – одно из важных направлений государственной программы Пермского края. В рамках её реализации проводится масса всевозможных мероприятий, открываются дома спорта и строятся спортивные площадки.

Так, ушедшая осень преподнесла воспитанникам Осинского детского дома-интерната приятный, а главное полезный подарок – современную спортивную площадку с искусственным резиновым покрытием, уличными тренажерами, баскетбольными кольцами и футбольными воротами. Её появления здесь ждали давно.

Дело в том, что раньше воспитанники занимались подвижными играми на необорудованной площадке старого стадиона. Да к тому же весной, осенью или во время летних дождей там становилось очень грязно.

– Летом приходилось с ребятами ходить на тренажеры к четвертой школе. Там ухоженная территория, и проводить досуг на такой, конечно, приятно. А потом мы с любопытством наблюдали за строительством новой спортивной площадки у нашего Детского дома-интерната. Поэтому её открытию очень рады! – говорит воспитатель ОДДИ Светлана Болотова.

Отмечу, что руководство учреждения всегда уделяло должное внимание реабилитации детей с ограниченными возможностями здоровья. И то, что благодаря финансовой поддержке Министерства социального развития Пермского края стало возможным строительство собственной площадки для занятия физической культурой и спортом, педагогический коллектив видит большой плюс. Проведение уроков, спортивных праздников и досуга воспитанников дома-интерната на открытом воздухе теперь станет в радость.

На торжественном открытии нового «островка спорта» собралось много гостей. Статс-секретарь, заместитель министра Министерства социального развития Пермского края Надежда Подъянова, присутствующая на празднике, сообщила, что в 2019 году из средств экономии краевого бюджета было выделено более 15 миллионов рублей на строительство десяти площадок, которые появятся в разных уголках региона.

– Мы бы очень хотели, чтобы этой площадкой пользовались не только воспитанники этого учреждения, но и дети всего города Осы. Нам важно, чтобы они знакомились, общались, дружили. И пусть эта площадка послужит вам на долгие годы. Занимайтесь с удовольствием! – сказала Надежда Евгеньевна в приветственном слове.

Поздравила с замечательным событием коллектив учреждения и заведующий сектором по работе с организациями для детей, нуждающихся в государственной поддержке, Министерства социального развития Пермского края Елена Чиркова.

– Пусть новая площадка всегда будет наполнена детским смехом, задорными играми. И пусть она послужит новым достижениям и движению вперед, – пожелала Елена Николаевна.

Торжество завершилось энергичным музыкальным флешмобом и красочным фейерверком. А потом ребятишки буквально облепили тренажеры.

Четырнадцатилетняя Настя Печенегина и её друзья при поддержке педагогов и студентов Осинского колледжа образования и профессиональных технологий с удовольствием по очереди занимались на уличном велостепе. А мальчишки пытались закинуть мяч в корзину.

Такая веселая прогулка, перешедшая в тренировку, девчонкам и мальчишкам явно пришлась по душе.

Татьяна ЕЛОВИКОВА

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Кстати

Одной из приоритетных задач Правительства Пермского края является вовлечение граждан в занятия физической культурой и спортом. Ранее губернатор Пермского края Максим Решетников обозначил, что, согласно нацпроекту «Демография», утверждённому президентом Владимиром Путиным, к 2024 году каждый второй житель региона будет регулярно заниматься спортом.

В Пермском крае постоянно проходят забеги, в том числе и благотворительные. Так, в ноябре 2019 года по всей России прошёл «Кросс нации». В Пермском крае в нём пробежало около 20 тысяч человек. Кроме того, в Перми в третий раз состоялась благотворительная акция «Тёплый забег». На старт спортивного мероприятия вышли почти 2000 бегунов разных возрастов. Вместе с болельщиками акция собрала 4000 человек. Замечу, что в каждом из мероприятий активными участниками становились осинцы.

В качестве волонтёра участие в мероприятии принял губернатор Пермского края Максим Решетников. В этот раз он вместе с другими волонтёрами сопровождал одного из участников забега на инвалидной коляске – воспитанника Осинского дома-интерната Владика Кетова, с которым преодолел дистанцию в 600 метров.

Известно, что участникам «Тёплого забега» в Перми удалось собрать 1,5 млн рублей, что в 1,5 раза больше, чем в прошлом году. Все средства направлены тяжелобольным детям, подопечным фонда «Дедморозим».