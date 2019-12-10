Следующую зиму жители 583 домов Прикамья смогут встретить с газовым отоплением

Строительство межпоселкового газопровода высокого давления от села Шлыки до села Богомяково ведется опережающими темпами: раньше на полгода. Планируется, что газ в жилые дома поступит уже летом следующего года. Таким образом следующую зиму жители 7 населенных пунктов в Частинском районе и Осинском городском округе смогут встретить с газовым отоплением. Мощностей газопровода хватит, чтобы подключить к газу 583 домовладения. Строительство межпоселковой ветки газопровода протяженностью 58 км реализуется по инвестиционной программе ПАО «Газпром».

Параллельно со строительством межпоселкового газопровода за счет средств краевого и местного бюджетов подрядные организации строят газораспределительные сети до фасадов домов. На стадии завершения 5 распределительных сетей внутри сел Богомяково, Монастырка Осинского городского округа и в деревнях Подземлянная, Нижнее Городище, Мало-Байдино Частинского района. Подрядчики выполнили работы на 85%. А также за счет средств АО «Газпром газораспределение Пермь» в 2018 году завершено строительство распределительных сетей в селах Верхняя Давыдовка (Осинский ГО) и Меркуши (Частинский район). Общая протяженность новых распределительных газопроводов составит 38 км.

Ранее губернатор Максим Решетников отмечал, что построенные за последние три года газопроводы дали возможность провести газ в 20 тысяч домов. «Мы планируем сохранить эти темпы газификации и обеспечивать газом 7-8 тысяч домов ежегодно. Для этого мы синхронизируемся с «Газпромом», чтобы строительство межпоселковых газопроводов и распределительных сетей совпадало, а людям не приходилось ждать», - отметил губернатор и напомнил, что краевые власти оказывают социальную поддержку населения, чтобы как можно большее число семей смогли провести газ в свои дома.

Напомним, что 22 ноября состоялась встреча губернатора Пермского края Максима Решетникова и генерального директора ООО «Газпром межрегионгаз» Сергея Густова. Стороны подвели итоги реализации программы газификации 2019 года и обсудили планы работ на 2020 год, а также – программу газификации региона на 2021-2025 годы. В следующем году «Газпром» планирует направить на строительство межпоселковых газопроводов в Пермском крае порядка 1 млрд рублей. Со своей стороны, Правительство Пермского края консолидирует 1 млрд на строительство распределительных сетей.