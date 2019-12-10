В Паклинской школе состоялся семинар по патриотическому воспитанию

В особую для многих россиян дату – 30 октября, в День памяти жертв политических репрессий, на базе Паклинской школы (филиала МБОУ «ОСОШ № 1 им. Героя В.П. Брюхова») в рамках реализации гранта Президента Российской Федерации «Пусть знают и помнят потомки» состоялся первый районный семинар по патриотическому воспитанию подрастающего поколения.

В мероприятии приняли участие педагоги и учащиеся городских и сельских школ, работники культуры, библиотекари, ветераны района – всего не менее 100 человек. Инициатором проведения семинара выступила некоммерческая организация «Софья». В организации помощь оказали управление образования и управление социального развития администрации Осинского района, Центр народной культуры и молодежи, Осинская межпоселенческая центральная библиотека, учреждения культуры, а также ОСОШ № 1, СОШ № 3, Горская и Паклинская школы. Значительную организационно-методическую поддержку в подготовке и проведении семинара оказали методисты Осинского методического центра Татьяна Богданова и Татьяна Сапожникова.

Повестка дня мероприятия была довольно обширной. Открыл встречу первый заместитель главы района Сергей Мошев. В приветственном слове он подчеркнул, что патриотическое воспитание является одним из важных и актуальных вопросов воспитания подрастающего поколения осинцев, и выразил надежду на то, что семинар станет традиционным. Светлана Гусева, один из авторов проекта «Пусть знают и помнят потомки» и инициаторов проведения такого масштабного мероприятия, в свою очередь отметила, насколько значимым оказывается объединение усилий работы учреждений образования и культуры в направлении гражданско-патриотического воспитания молодёжи. Затем руководитель филиала Паклинской школы Ольга Ажгихина, познакомив участников встречи с планом проведения мероприятия, пожелала всем плодотворной работы и удовлетворения от общения.

Семинар начался с работы трех площадок: для библиотекарей, клубных работников и учащихся школ Осинского района. В первой из них собравшиеся узнали об истории купеческого города Осы. Благодаря семикласснице Марии Пешиной познакомились с деятельностью патриотического клуба «Поисковик», созданным при Паклинской школе, а также с новой книгой краеведа Татьяны Сапожниковой «Страницы истории села Крылово». На второй площадке присутствующие также прослушали доклад о создании и направлениях работы «Поисковика». О молодежном поисковом отряде «Эхо», созданным при Хуторском казачьем обществе «Хутор Прикамский», рассказала руководитель структурного подразделения ЦНКиМ Горский СДК Анна Богомягкова. Здесь же свою книгу «Пакли (исторические очерки о деревни Пакли и её жителях)» презентовали Николай Надсон и Татьяна Титова.

Главными выступающими третьей площадки стали дети. Учащиеся образовательных учреждений представили школьные музеи. О музее имени Героя РФ В.П. Брюхова, чьё имя носит первая школа, рассказали члены Совета музея – 11-классники Елисей Вакин, Полина Пузанова и Софико Гоголашвили (рук. Елена Карманова, зам. директора по УВР, учитель истории).

Краеведческий музей «Истоки», организованный в Горской школе и созданный на основе собранных местными жителями экспонатов, существует не первый год. Предметов стало так много, что педагогическому коллективу пришлось сделать его виртуальным. В ходе презентации был показан видеофильм об истории села Горы и современной жизни этого населенного пункта, над которым трудились и педагоги, и ученики. А на импровизированной небольшой выставке ребята представили лишь малую часть исторических сокровищ музея: туеса, пионерскую форму, лапти, фляжки, радио и так далее. Обо всем этом рассказали ребята 6-9 классов: Владимир Колосов, Данил Паздников, Евгений Белоусов, Дарья Плотникова, Евдокия Кашина, Анастасия Пинягина, (рук. Ирина Кашина, учитель истории и обществознания).

С докладом о создании музея имени А.Г. Умпелева, который располагается в Паклинской школе, выступила библиотекарь Надежда Пегушина.

А реликвии музея Боевой Славы, которые переданы семьями участников Великой Отечественной войны и воинов-афганцев и бережно хранятся в СОШ № 3, продемонстрировали две семиклассницы-кадеты Диана Меньшакова и Дарья Нуреева (рук. Наталья Картышова, зам. директора по УВР, учитель истории). Настоящие пилотки, медали и ордена, трофейная немецкая кружка, солдатское фронтовое письмо-треугольник, холодное боевое оружие (нож) вызвали у молодёжи неподдельный интерес.

Как оказалось, осинские школьники не только трудятся над исследовательскими работами на краеведческие темы, составляют генеалогическое дерево семьи, но и участвуют в сборе материала для составления книг, являются экскурсоводами в школьных музеях, участвуют в массовых акциях и праздниках и даже ведут уроки истории в Дни самоуправления. Кроме того, в образовательных учреждениях есть традиции. Так, например, в третьей средней каждый год проходит встреча трех поколений, на которые приглашаются ветераны Великой Отечественной, Афганской и Чеченской войн, сотрудники силовых структур, участвовавшие в боевых действиях, выпускники и учащиеся школы. А кадеты – не только юноши, но и девушки – мечтают связать свою дальнейшую жизнь со служением Родине.

В итоге семинара большинство детей сделали выводы: «Без прошлого нет будущего», «Подрастающее поколение должно знать историю своей страны, малой родины и семьи», «Быть гражданином и патриотом – нужно, важно и почетно».

На пленарном заседании руководитель проекта «Пусть знают и помнят потомки» Николай Надсон поделился опытом о том, какую роль играет краеведческая работа, в которую вовлечено как взрослое, так и детское население села, в патриотическом воспитании подрастающего поколения паклинцев.

Здесь же подвели итоги работы площадок, где руководители обобщили мнение участников семинара по совершенствованию работы в направлении гражданско-патриотического воспитания. Организаторы порадовали всех дегустацией блюд русской национальной кухни.

Логическим завершением и самым эмоциональным моментом мероприятия стал митинг, посвященный Дню памяти жертв политических репрессий. В нем приняли участие не менее 130 человек, в том числе родственники политзаключенных, чьи имена навсегда увековечены на мемориальных плитах Парка Памяти, и местные жители. Возле Поклонного креста настоятель храма в честь Казанской иконы Божией Матери Илия Тронин совершил молебен. Минутой молчания собравшиеся почтили память невинно осужденных и замученных в лагерях.

В заключение добавлю: все – и взрослые, и дети – встречи в таком формате оценили со знаком «плюс».

Татьяна ЕЛОВИКОВА

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