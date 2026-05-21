В Частинском округе состоялось торжественное открытие агротехнологического класса по направлению «Эффективное животноводство и современные корма». Он создан на базе Ножовской школы при поддержке индустриального партнёра ООО «Антар». Сотрудничество с предприятием обеспечит школьников современными ресурсами и площадками для освоения необходимых компетенций в сельском хозяйстве.

Проект реализуется в рамках федерального проекта «Кадры в АПК» национального проекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности».

В классе проведён ремонт и закуплено специальное оборудование, в том числе гидропонная настенная установка по выращиванию микрозелени, стеллажи с автоматизированной подсветкой и подачей воздуха к корневой системе растений. Здесь на углублённом уровне 26 восьмиклассников будут изучать биологию, химию, физику и обществознание.

«Агроклассы открывают новые возможности для получения как теоретических знаний, так и практических навыков. Это важный шаг в подготовке школьников к будущей профессии в сфере современного сельского хозяйства. Будем надеяться, что обучение в агроклассе поможет определиться с выбором востребованной специальности и в дальнейшем трудиться в аграрной отрасли», – подчеркнула министр агропромышленного комплекса Пермского края Анна Быкова.

Ранее губернатор Дмитрий Махонин отмечал, что агроклассы оснащаются современным оборудованием и учебными материалами. Программы разрабатываются совместно с сельхозпредприятиями региона. Ребята изучают не только классические направления, но и современные: сити-фермерство, робототехнику и основы сельхозмеханизации.

Добавим, что ещё один агрокласс в Частинском округе откроется в этом году в Бабкинской школе при содействии ООО «УралАгро».

Всего в регионе создано 47 агроклассов. В этом году откроются новые классы в Чусовском, Карагайском, Чайковском, Нытвенском округах. До 2030 года в Прикамье будут оборудованы 83 специализированных класса.

Источник – сайт Министерства агропромышленного комплекса Пермского края