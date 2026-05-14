«Как оформить льготу?», «Когда дадут горячую воду?» – ответы на подобные вопросы нужно искать не в случайных пабликах, а в официальных сообществах. Делимся подборкой МАКС‑каналов министерств региона, чтобы вы были в курсе новостей.

В канале Министерства здравоохранения можно найти всё о здоровье и медицине региона – запись к врачу, программы диспансеризации и получение льготных лекарств. Оставайтесь в курсе того, что касается вас и вашей семьи: max.ru/minzdrav_permkrai.

Министерство территориальной безопасности публикует важные предупреждения, правила безопасности в городе и на природе, показывает работу экстренных служб. В их канале можно найти то, что нужно знать каждому: max.ru/id5902042833_gos.

Министерство транспорта в своём канале рассказывает о строительстве, реконструкции и ремонте дорог в крае. Также у них можно оперативно узнать информацию об изменении маршрутов общественного транспорта, чтобы планировать своё передвижение и не опаздывать по делам: max.ru/id5902291090_gos.

В канале Министерства по туризму можно узнать, куда поехать на выходные в Пермском крае, какие места и достопримечательности посетить, даже если у вас всего один день: max.ru/id5902051281_gos

Берите информацию из проверенных источников – так вы ничего не пропустите и будете защищены от фейков.

Источник – сайт губернатора и Правительства Пермского края